El nou carrer de Pilar Bertran Vallès s'obrirà aquest mes

El nou carrer de Pilar Bertran Vallès s'obrirà al trànsit de vianants i vehicles aquest mes de novembre, segons ha confirmat l'Ajuntament de Manresa a aquest diari. Les obres estan molt avançades i de moment segueixen el calendari previst, que marca l'obertura del nou Mercadona al barri de la Sagrada Família abans del desembre. El nou carrer que comunica la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer de Sant Cristòfol ja estarà obert llavors.

De fet, les obres de pavimentació del vial ja es van dur a terme a final de juny. El consistori va anunciar per a aquelles dates l'obertura del carrer, però finalment es va decidir ajornar-la per garantir la seguretat davant el moviment constant de maquinària d'obres i grues a la zona. L'estrena del nou carrer, batejat amb el nom de la primera bibliotecària que va tenir Manresa, l'any 1928, s'haurà hagut d'esperar prop de mig any més des que es va anunciar.

Ja només falta, segons les mateixes fonts municipals, finalitzar els treballs de jardineria i fer els repassos d'obra, entre els quals hi ha completar baranes i la col·locació de pilones. Un cop acabades aquestes obres, que són de petita envergadura, ja es podrà obrir el nou carrer al trànsit. L'Ajuntament assegura que això serà al llarg del mes de novembre. El nou carrer tindrà una longitud de 180 metres i una calçada de 6 metres.



La semaforització, a punt

Les cruïlles del carrer de Pilar Bertran Vallès amb la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol es van semaforitzar la setmana passada. En concret, la instal·lació dels nous semàfors es va fer divendres, amb l'objectiu de millorar la seguretat dels vianants en les cruïlles esmentades tenint en compte l'increment del nombre de vehicles i vianants que es preveu davant la implantació del nou supermercat d'alimentació, actualment en construcció. Amb motiu d'aquests treballs, es va tallar al trànsit de vehicles el carrer de Sant Maurici, al tram entre els carrers de la Providència i la carretera del Pont de Vilomara.



Nou recorregut per a vianants

La fase 1 del Pla Parcial Sagrada Família es va iniciar l'agost del 2018 i ha inclòs la urbanització del nou carrer de Pilar Bertran –amb una inversió d'un milió d'euros, 300.000 pagats pel consistori i la resta per Mercadona– i també la urbanització d'un nou passatge que uneix el carrer de Gaudí amb el carrer de Sant Cristòfol amb la creació d'un nou recorregut per a vianants que connectarà els habitatges de la Sagrada Família amb el nou carrer i amb l'escola Ítaca.