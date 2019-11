La víctima mortal de l'accident de la C-16 havia jugat una lliga d'estiu amb el TDK

L'home de 42 anys que va perdre la vida aquest dimecres en un xoc frontal a la C-16 a Manresa era Jorge Sotomayor, exjugador de diversos equips catalans de bàsquet. De fet, Sotomayor, que jugava de pivot, va disputar un torneig d'estiu amb el TDK Manresa, en el qual va ser escollit MVP.

En aquesta lliga d'estiu, celebrada el juny del 2000, Sotomayor va culminar un molt bon torneig (amb victòries contra la Penya amb 14 punts i el Lleó amb 17 més). El pivot en va anotar 12 més a la final, en la qual l'equip del Bages es va endur el triomf davant el Pamesa València (57-56) i amb jugadors a l'equip com Ferran Laviña, Román Montañez i Guillem Rubio. La situació del TDK Manresa en aquell moment era delicada. El club acabava de baixar a la LEB i al torneig era dirigit per Pere Romero, encara que el tècnic per a la temporada següent seria Salva Maldonado.

Montañez, actual director esportiu del Bàsquet Manresa, recorda Sotomayor com «una persona bastant callada, molt educada i bon company, d'aquells que respecten tothom i no donen problemes». El santjoanenc n'explica que «era un 4 gran que tenia tir i es movia bé, havia destacat en categories inferiors i per això el club el va voler provar» en la lliga d'estiu d'Alcoi del 2000. Allà, tots dos van coincidir pocs dies com a companys, però assegura que «el poc que vaig conèixer d'ell va ser fantàstic, em va agradar».

Després d'Alcoi, Sotomayor, format al CB Sant Josep, no es va quedar a la plantilla manresana i va continuar la seva carrera en un altre club de la segona categoria estatal, el Círculo Badajoz. «Era un jugador interessant a la LEB», detalla Montañez. Posteriorment, el badaloní va ampliar la seva trajectòria en clubs catalans com el CB Granollers, l'UE Barberà, el CB Montcada i el seu darrer club, el CB Santfeliuenc, on es va retirar el 2014.

Actualment, i des de fa uns tres anys, Sotomayor treballava com a venedor a l'empresa de distribució alimentària Coaliment. Fonts de l'empresa explicaven que estaven consternats per l'accident i definien el badaloní com una persona de «caràcter molt alegre» i que «de seguida havia fet pinya» amb l'equip de l'empresa. Segons han explicat, cobria diverses rutes i dimecres havia treballat a la zona de la Catalunya Central. També expressaven el seu condol i suport a la família del finat.

L'expivot va morir en un xoc frontal a l'autopista C-16 al seu pas pel terme municipal de Manresa. L'accident va tenir lloc al carril en sentit Barcelona, just després de l'entrada que hi ha entre el polígon de Bufalvent i el Pont de Vilomara, al punt quilomètric 49.

Segons van indicar fonts del Servei Català del Trànsit (SCT), el sinistre es va produir quan, per causes que encara s'estan investigant, un altre vehicle va envair el carril contrari en un punt en què només hi ha una cadena que fa de separació, on va impactar amb Sotomayor.

La conductora que va saltar cap a la part contrària de la via va resultar ferida de caràcter greu i va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els Bombers van haver de fer tasques d'alliberament per rescatar-la del vehicle accidentat.