49 cases a mida de mallerengues i pardals

Vicente Penís Hurtado és un veí de Cal Gravat jubilat que ha fet la seva aportació particular al projecte de les caixes niu instal·lades en diversos sectors de Manresa. Explica que, per part seva, la idea se li va ocórrer perquè a casa en té i cada any s'hi instal·la una parella de mallerengues. A més a més, parlant-hi ja es veu que és un enamorat de la natura. La seva il·lusió,vist l'èxit que han tingut les activitats que ha portat a terme en paral·lel a l'Ajuntament, diu que seria que s'instal·lessin més caixes niu per recuperar el màxim d'espècies. Confessa que, en el seu cas, veure una de les caixes de fusta que ha fet amb les seves mans plena de pollets és una alegria.

A Manresa hi ha actualment 49 caixes niu repartides pels parcs del Pont Nou, de Puigterrà i de Sant Ignasi; el turó del Puigberenguer i els barris de la Balconada i de Cal Gravat. Algunes les ha posat Penís per amor a l'art i en col·laboració amb l'Ajuntament, que ha repartit la resta dins d'un projecte de control de plagues.

De les 49, n'hi ha 27 d'ocupades, especialment les del Pont Nou (15 ocupacions) i de Cal Gravat (7), barri on Penís comenta que enguany hi han criat dues vegades. Celebra que hi ha fet niu el pardal xarrec, una espècie que s'havia perdut de vista a Manresa. A banda, també hi han fet niu quatre espècies més reproductores: la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, la mallerenga emplomallada i el pardal comú.

A partir del novembre li tocarà revisar les seves caixes una per una per tal de fer-ne el manteniment i deixar-les com noves de cara a la primavera, quan és previst que s'hi tornin a instal·lar els ocells per criar. L'Ajuntament, que també revisarà les seves, la majoria de les quals són igualment de fusta, explica que aquesta revisió es fa mitjançant una perxa.

El primer taller, el 2016

Penís va fer el primer taller de les caixes niu el 2016 a l'Associació de Veïns de Cal Gravat, després d'oferir la proposta al president del bar-ri i que aquest l'entomés. Posteriorment, va anar a l'institut Cal Gravat i a les escoles Ítaca i Oms i de Prat. Per a l'Ajuntament, el 2018 va realitzar dues activitats d'educació ambiental d'acord amb la regidoria d'Entorn Natural: Let's Clean up Europe, amb els nois de Creu Roja, i un taller ambiental dins la Festa del Riu.

En els tallers als centres educatius va muntar les caixes niu ajudat pels infants i ho va aprofitar per parlar amb ells de la importància de la biodiversitat i del respecte al medi ambient. Els nius es van personalitzar posant el nom de la classe que els havia fet i es va muntar una sortida amb els professors per anar-los a penjar a la zona que s'havia decidit.



Seguiment d'un ornitòleg

L'ornitòleg Marc Illa, contractat per l'Ajuntament, fa l'anellament dels ocells i el seguiment científic. De moment, aquest seguiment i estudi ha permès anellar (amb una anella metàl·lica oficial) 45 pollets, un tipus de marcatge que permetrà conèixer, en el futur, els desplaçaments que facin. En concret, s'han anellat 18 pollets de l'espècie pardal xarrec, vuit de mallerenga carbonera, 15 de mallerenga blava i quatre de mallerenga emplomallada.



Depredadores de plagues

L'Ajuntament ha fet una valoració molt positiva del projecte, del qual destaca el fet que els ocells que s'instal·len a les caixes niu són espècies insectívores, especialment mallerengues, la qual cosa fa que exerceixin com a depredadores de plagues com la processionària del pi. Ha destacat, alhora, que, com a acció col·lateral, s'han enfortit dos nuclis poblacionals de pardal xarrec al barri de Cal Gravat -com destacava Penís- i al parc del Pont Nou.

De cara a l'any vinent, es proposa instal·lar una menjadora durant el període hivernal per millorar la supervivència i fixar una població reproductora a Puigterrà, atès que l'estudi del 2019 ha constatat que cap de les caixes niu instal·lades allà no s'han ocupat. També preveu editar material divulgatiu del projecte i la importància de la biodiversitat urbana.