El cementiri de Manresa queda sec

Una avaria en una canonada ha deixat sense aigua mig cementiri de Manresa durant la setmana de Tots Sants. Tres de les sis fonts que hi ha a l'equipament no han funcionat els darrers dies. Ahir es va notar especialment, quan el cementiri era ple a vessar i la gent buscava aigua per poder netejar els nínxols o bé per omplir els ger-ros de les flors. Que no ragessin les fonts va generar malestar. Hi havia rètols que n'informaven, però poc visibles.

L'avaria es va detectar aquesta mateixa setmana. Segons el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa, Josep Gili, arreglar-la suposava fer una obra de certa envergadura i haver d'obrir una rasa en un dels carrers interiors del cementiri, el que va entre la secció de Sant Jordi i la de Santa Eulàlia, al costat de la capella. Davant d'això es va optar per fer-ho més endavant i deixar el carrer lliure malgrat «ser conscients de les molèsties que això comporta. L'avaria ha arribat en un moment inoportú», va dir. Per Tots Sants.

La part esquerra, l'afectada

La banda esquerra del cementiri, des de la porta d'entrada, és la que va quedar sense aigua. Qui en necessitava s'havia de desplaçar a l'altre cantó del cementiri i buscar una de les altres tres fonts que hi ha. O bé anar a la que hi ha a l'entrada, just davant de les oficines de l'equipament. També es podia optar per agafar aigua del lavabo. Malgrat ser també a l'esquerra, no van quedar afectats per l'avaria. Segons Gili, la brigada municipal es farà càrrec de les obres un cop passi Tots Sants.

Ahir va ser un dia de molta afluència de gent al cementiri, sobretot al migdia. Els uns amb un emotiu recolliment i els altres per complir la tradició. Molta gent duia rams de flors per renovar els que hi havia, i estris per netejar el nínxol. «He vingut a passar llista i que tot estigui en ordre», comentava a Regió7 un dels visitants. Al migdia es va celebrar la tradicional missa a la capella, que va ser oficiada pel rector de la Seu i del Carme, Jean Hakolimana.

Un pont llarg

En caure en divendres i davant un cap de setmana llarg, aquest any s'ha notat de forma especial que molta gent hi ha anat entre setmana, segons van explicar responsables de l'equipament, que fins ahir va ampliar els seus horaris habituals. La Policia Local va habilitar recorreguts per tot l'entorn per facilitar la mobilitat.

El cementiri de Manresa es va començar a construir el 1845 i va entrar en funcionament el 1847. Fins llavors els enterraments es feien al voltant de la parròquies. A causa del creixement demogràfic i per qüestions d'higiene les inhumacions es van traslladar a fora del nucli urbà. Actualment hi treballen cinc persones que tenen cura del seu manteniment i atenent els enterraments. L'equipament és obra de l'arquitecte barceloní Antoni Rovira. D'estil neoclàssic, hi va aportar alguns elements d'estètica egípcia i símbols modernistes. A l'interior hi ha obres d'artistes com Josep Llimona i el santvicentí Bernat Pijoan.