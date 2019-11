Criteria Caixa traurà l'enorme quantitat d'aigua que s'entolla a la Fàbrica Nova

Criteria Caixa revisarà el sistema d'extracció de l'aigua que s'entolla a l'entorn de la Fàbrica Nova de Manresa després de les queixes expressades per veïns, que han denunciat que s'ha generat un toll gegant que les darreres pluges han agreujat (vegeu Regió7 de divendres 25 d'octubre).

Fonts de Criteria Caixa, el hòlding d'inversions que gestiona el patrimoni empresarial de La Caixa, han explicat que ja hi ha un sistema d'extracció d'aigua instal·lat que la va evacuant de forma contínua mitjançant tubs d'extracció i maquinària de bombeig, però afirmen que s'està fent una revisió a fons per veure quina part de l'acumulació d'aigua correspon a uns aiguats que van aportar una quantitat extraordinària de pluja i quina a un funcionament insuficient de l'equip instal·lat.

Els veïns asseguren que més enllà de situacions puntuals de pluja hi ha acumulacions d'aigua que, sense arribar a generar un autèntic estany com ara, són suficients perquè hi hagi ànecs, granotes i grans quantitats de mosquits.

Criteria Caixa assegura que un cop acabada la revisió es prendran les mesures oportunes.