Una jornada sobre bioimpressió reuneix 250 professionals de la salut

Unes 250 professionals de l'àmbit de la salut i d'empreses innovadores vinculades a la tecnologia 3D han participat aquesta setmana en la jornada 3D Printing Applications in healthcare, en el marc del Healthio Day. La Fundació Althaia, Avinent i La Unió han coorganitzat aquesta trobada en la qual els participants han pogut descobrir, per mitjà de ponents experts de l'àmbit nacional i internacional, el present de la tecnologia 3D i la bioimpressió, i veure cap on apunta el futur.

La jornada es va portar a terme dimecres amb l'objectiu d'integrar la difusió del coneixement en aquest àmbit i promoure el treball en xarxa entre els principals actors del sector. En la primera taula rodona es va analitzar quin és l'estat de la tecnologia 3D i la bioimpressió a Catalunya aplicada al món de la salut. Alguns dels aspectes que es van tractar va ser la millora i la personalització de l'atenció, així com la humanització. Els ponents també van parlar dels reptes que presenten aquestes «eines disruptives» i de la necessitat de formar equips interdisciplinaris que treballin en xarxa a través dels diferents hospitals. Un dels temes destacats d'aquesta taula va ser la importància de la regulació dels productes mèdics personalitzats.

El bagatge dels professionals es va evidenciar en la segona taula en què professionals de diferents hospitals catalans van presentar casos clínics, guies i implants personalitzats. Els assistents van poder veure les diferents possibilitats que ofereix i el valor de la tecnologia 3D i la bioimpressió, especialment en la preparació de diferents tècniques i intervencions quirúrgiques en les quals aporten confiança per als professionals i seguretat per als pacients. Seguidament, la taula es va omplir d'experts internacionals que van presentar la seva experiència en impressió 3D i bioimpressió aplicada a sectors afins al de la salut.