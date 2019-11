La posada en marxa del nou crematori de Mémora a Manresa és imminent

L'obertura del nou crematori de Manresa és imminent, segons han confirmat a Regió7 fonts de Mémora, l'empresa promotora de l'equipament. Malgrat que no han puntualitzat la data exacta, han assegurat que la instal·lació està a punt d'obrir i que només queda per finalitzar el subministrament elèctric. I també alguns treballs de jardineria. De fet, la construcció ja estava gairebé enllestida al principi d'estiu, però les obres de l'entorn s'han retardat i han causat l'ajornament de la posada en marxa de la nova planta incineradora de cadàvers, la primera que hi haurà a la comarca del Bages.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'únic que queda pendent a hores d'ara és la connexió de la línia elèctrica del tanatori-crematori amb la xarxa exterior. Els treballs són a càrrec d'Endesa, la companyia de llum contractada per Mémora per al nou edifici. Endesa també tenia adjudicada la instal·lació de la xarxa elèctrica de la part del polígon de la Plana del Pont Nou que s'ha hagut de reurbanitzar amb motiu de la construcció de la incineradora i que, entre altres, ha comportat el trasllat de dos pals elèctrics situats al camí de Rajadell. El vial va recuperar la normalitat el 12 de setembre passat, després de mig any tallat al trànsit a causa de les obres.



Tràmit administratiu

Fonts de la companyia elèctrica consultades per aquest diari han explicat que la seva tasca a l'entorn va finalitzar el 25 de setembre passat i que, des de llavors, Mémora ja podia contractar una empresa comercialitzadora d'electricitat. El 14 d'octubre, segons les mateixes fonts, Endesa va rebre la petició d'alta amb tota la documentació necessària.

Un cop comprovat que tot estava en ordre i que la instal·lació elèctrica de l'edifici complia la normativa, es va acceptar la petició, que ara segueix el seu tràmit administratiu. Malgrat que Endesa insisteix que el calendari que segueix el procediment és l'habitual en casos de gran envergadura com aquest, en què es requereix una alta potència elèctrica, fonts de Mémora van indicar en un primer moment que els treballs que encara quedaven pendents s'havien demorat a causa de les pluges de la setmana passada.

Inversió de més de 3 milions

Mémora haurà invertit 3,3 milions d'euros en la construcció del crematori, que tindrà capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles. El grup Mémora, al qual pertany l'empresa manresana Fontal, va adquirir aquests terrenys fa 12 anys.