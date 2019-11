Uns 200 alumnes participen en una campanya de prevenció de l'alcohol

L'Oficina Jove del Bages ha impulsat la campanya «Veus el que beus?» amb l'objectiu de fer reflexionar sobre els efectes de l'alcohol i les begudes energètiques entre el jovent dels centres educatius de secundària i les universitats de Manresa.

L'activitat s'ha dut a terme a deu centres de secundària (La Salle, Manresa Sis, Lacetània, Lluís de Peguera, Oms i de Prat, La Joviat, Guillem Catà, FEDAC, Pius Font i Quer i Cal Gravat) a l'hora de Punt al Pati i hi ha participat 180 alumnes. La intervenció a les universitats s'ha dut terme el dia 23 d'octubre i en total hi han participat 120 persones joves. La campanya, duta a terme durant la setmana del 21 al 24 d'octubre, s'ha vehiculat a través d'un joc de preguntes tipus test sobre l'alcohol i les begudes energètiques imitant el joc del Trivial per donar a conèixer la realitat de les begudes alcohòliques i energètiques.