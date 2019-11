Desenes de concentracions a tot l'estat per rebutjar la sentència de «la Manada» de Manresa

La sentència per abús sexual contra "la Manada" de Manresa ha provocat indignació arreu de l'estat espanyol i aquest dilluns i dimarts s'han convocat diferents manifestacions de rebuig arreu de la geografia espanyola i també a l'estranger.



Dijous al vespre unes 150 persones es van manifestar a la capital bagenca per rebutjar la sentència dels fets ocorregut a la fàbrica Vinyes i per demanar penes de presó més altes.



Ara, segueixen l'exemple de Manresa diferents ciutats espanyoles tant diverses com Madrid, València, Sevilla, Bilbao, Gijón, Alacant, Pontevedra, Saragossa, Cadis, Santander, Màlaga o Salamanca. També a París i Londres s'han convocat concentracions per a aquesta tarda.



Les entitats feministes de tota Espanya volen mostrar la seva indignació per les condemnes d'abús en considerar que s'hauria d'haver culpat els processats d'agressió sexual.





Más de 100 organizaciones convocan en Madrid y más de 40 ciudades se unirán al grito de #BastaYaDeJusticiaPatriarcal #NoEsAbusoEsViolación #4N pic.twitter.com/74zrCEfmlZ — 7N Plataf. Feminista (@Marcha7Nmadrid) November 3, 2019