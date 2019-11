Els malalts de cor de les zones rurals tarden més a iniciar el tractament que els urbans

No donen importància als primers símptomes i no van al metge. Molts dels pacients amb malalties cardiovasculars que viuen a municipis lluny dels hospitals de la Catalunya Central són diagnosticats amb un estat avançat de la patologia perquè tarden a visitar el metge. La Fundació Althaia alerta que a la regió central, amb una extensa àrea de zones rurals, és un problema molt comú, i que la situació s'agreuja quan es tracta d'atacs de cor, en què el temps és fonamental per evitar seqüeles greus i salvar vides. Per aquest motiu els especialistes alerten que, davant de qualsevol signe, avisin el metge o Emergències.

«La tendència és visitar més tard l'especialista, si ho comparem amb ciutats grans i altres ter-ritoris de Catalunya, perquè alguns municipis són lluny», explica el doctor Gabriel Vázquez, el cap del servei de Cardiologia de la Fundació Althaia, amb pacients del Bages, Solsonès, Berguedà, Moianès i Cerdanya.

Per aquest motiu remarca la importància de consultar l'especialista en notar només un malestar i no deixar que els símptomes derivats dels problemes cardiovasculars avancin fins que sigui difícil curar-los. «En aquestes zones, molts cop pensen que és un malestar passatger i que no cal mirar-ho, però finalment resulta ser un atac de cor», explica Vázquez.

Pel que fa als atacs de cors, Al-thaia no disposa de xifres que mostrin la relació de la gravetat en què arriben els pacients al centre sanitari i el lloc de residència, però els especialistes afirmen que és una realitat molt palpable. «A la Catalunya Central, els pacients activen amb retard l'atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i això comporta un pitjor resultat i un problema de salut més elevat», destaca el cap de Cardiologia.

Tot i que hi ha municipis lluny de centres d'atenció sanitària, Vázquez assegura que en els casos d'atac de cor sempre s'activa el Codi IAM, un protocol d'actuació urgent en què s'envia ràpidament una unitat de suport vital avançat preparada per transmetre telemàticament l'electrocardiograma a la central de coordinació on hi ha el metge especialitzat.



Augment dels ingressos

D'altra banda, el nombre d'hospitalitzacions de pacients amb malalties cardiovasculars continua la tendència a l'alça a Althaia. Al 2018, hi havia l'11,8% més de pacients que van haver d'estar ingressats a l'hospital que el 2014. Tot i que l'any passat la xifra havia baixat respecte del període anterior, el cap de Cardiologia explica que la tendència és que la xifra de malalts hospitalitzats augmenti, tal com passa a la resta del país. I és que cada cop hi ha més persones que tenen aquestes patologies a la regió central, tal com passa a la resta Catalunya.

La principal causa de l'increment és l'envelliment de la població. Precisament el Bages és una de les comarques més envellides del país i té un índex d'envelliment del 19,5% (persones de més de 65 anys), mentre que la mitjana catalana és del 18,5%, segons un estudi demogràfic del Consell Comarcal.

Malgrat haver-hi més persones amb aquestes afectacions, el cap de Cardiologia explica que la mortalitat baixa pels avenços mèdics. «També, unagran part dels problemes depenen de la prevenció dels factors de risc, com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió, el colesterol alt i el tabac», remarca.