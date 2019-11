Les oficines municipals d'atenció ciutadana ja funcionen amb cita prèvia

Canvis a les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Manresa. Ja és possible demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), per evitar cues i esperes. Igualment, s'han fet modificacions als horaris per adaptar el funcionament a les necessitats i per millorar el servei. A l'OAC s'estrena un 'taulell exprés' per tràmits de curta durada.

L'objectiu és oferir un servei més eficient, ràpid, còmode i adaptat a les necessitats de l'usuari.

La modificació més rellevant és la implementació del servei de cita prèvia. A partir d'ara és possible demanar cita prèvia per a diferents tràmits a través de la web de l'Ajuntament de Manresa o l'app Viu Manresa, per telèfon, mitjançant el 010 o bé presencialment a la mateixa OAC o OAE.

La cita es pot demanar per a partir de l'endemà del dia de la sol·licitud i per a un període de fins a un mes. Caldrà demanar una cita per a cada persona o tràmit que es vulgui realitzar. En el moment de demanar cita prèvia es podrà consultar la informació i documentació necessària per a dur-lo a terme

Les cites prèvies es podran demanar per als tràmits d'empadronament, canvis de domicili i servei d'acollida (en el cas de l'OAC); i per les informacions prèvies per a l'obertura d'activitats (OAE). L'objectiu és anar incorporant la resta de tràmits al sistema, de manera progressiva, per tal que a l'entorn de la segona meitat del 2020, aproximadament, ja es pugui demanar cita prèvia per a tots els tràmits disponibles.

Igualment, s'ha implantat un taulell exprés per tal de realitzar específicament tràmits de curta durada, principalment volants d'empadronament, que es poden resoldre en pocs minuts.

Nou horari d'atenció al públic



Des d'aquest dilluns també s'han posat en marxa nous horaris a les oficines, amb l'objectiu d'adaptar-los als fluxos actuals i les necessitats de la ciutadania. Els nous horaris són:



Dilluns i dimecres: De 9 a 18 hores.

Dimarts, dijous i divendres: De 9 a 15 hores.

Horari d'estiu, de l'1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.



Fins ara, dimarts i dijous també era obert a la tarda (fins a les 18h), però s'ha comprovat que el nombre d'atencions que es realitzen en aquestes dues tardes representen menys del 6% de les atencions totals de tot el dia.

Amb aquesta reestructuració podem reforçar amb més personal les hores de màxima afluència i oferir un millor serve