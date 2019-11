El 20 de maig del 2021, inici de la celebració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi a Manresa

El 20 de maig de l'any 1521, sant Ignasi de Loiola, aleshores Íñigo López de Recalde, va ser ferit per una bala de canó mentre defensava la ciutat de Pamplona de l'exèrcit franconavarrès. Aquesta data va iniciar el compte enrere per a la seva conversió d'un home d'armes a un home amb una profunda vocació espiritual. És per això que el 20 de maig d'aquí a dos anys, el 2021, marcarà l'inici de l'Any Ignasià per commemorar els 500 anys de l'arribada del sant a Manresa, on s'acabarà la celebració, el 31 de juliol del 2022, coincidint amb la festa de Sant Ignasi.

Manresa fa anys que es prepara per a la celebració dels 500 anys de l'estada que va fer a la ciutat el fundador de la Companyia de Jesús a partir del 25 de març del 1522, després de passar per Montserrat. Onze mesos que van ser decisius per a la seva transformació. Va ser a Manresa i, en concret, en una cova vora el riu Cardener, on va tenir les experiències místiques i espirituals que el van inspirar a l'hora de redactar la seva obra principal, els famosos Exercicis Espirituals, per tal d'orientar la seva vida segons Déu amb el lema: «En tot servir i estimar».

Tal com ha informat el superior de la Cova, el pare Lluís Magriñà, el Superior General de la Companyia de Jesús, el pare Arturo Sosa, que té la seva residència a Roma, va enviar recentment a tots els jesuïtes del món i col·laboradors de la Companyia de Jesús, des d'escoles a instituts, passant per universitats, centres socials i centres espirituals, una carta on els informava de les dates de la celebració de l'Any Ignasià. Entre els centres espirituals on va arribar la missiva, lògicament, hi havia el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de Manresa, l'antiga Casa d'Exercicis, al mateix edifici del santuari de la Cova.