Althaia ha registrat un creixement del 23% de casos de càncer entre el 2009 i el 2016

Entre els anys 2009 i 2016 hi va haver un increment d'un 23 % dels casos de càncer que s'atenen a la Fundació Althaia de Manresa. Són dades del registre de tumors que la fundació sanitària va decidir posar en marxa el 2009, ara fa 10 anys, i que permet recopilar informació sobre la incidència de la malaltia, els anys de supervivència dels pacients, els tipus de tumors, si afecten més homes que dones, les franges d'edat i els tractaments. Totes aquestes dades serveixen per avaluar els resultats del Servei d'Oncologia i fins i tot definir noves estratègies per fer front a la malaltia.

Dels 1.311 casos que es van registrar el 2009 es va passar a 1.615 el 2016. Aquest increment s'explica, sobretot, per l'envelliment de la població. «La incidència del càncer està molt relacionada amb l'edat», explica a Regió7 la cap del Servei d'Oncologia d'Althaia, Montserrat Domènech. També perquè la supervivència és més elevada i això fa hi hagi persones que puguin desenvolupar un segon tumor, i «perquè amb la millora dels tractaments hi ha més pacients vivint amb la malaltia». Sense oblidar l'estil de vida. Segons Domènech, hi ha un percentatge de casos en què el càncer és genètic, però un 30 % tenen a veure amb hàbits «que nosaltres podríem modificar d'alguna manera per disminuir aquesta incidència». És el cas del tabac.

Segons el mateix registre de tumors, hi ha una major incidència en homes que en dones, i els càncers més comuns a Althaia són, en el cas dels homes, el colorectal; la pròstata; la bufeta urinària; tràquea, bronquis i pulmó; limfoma; ronyó i altres òrgans urinaris i estómac. En dones són els de mama; el colorectal; limfoma; cos uterí; leucèmia; ovari i altres annexos uterins; i tràquea, bronquis i pulmó.

L'esmentat registre de tumors és una eina que permet «avaluar els nostres propis resultats», comenta Domènech. «És molt important saber què estàs fent, però sobretot quins són els teus resultats. I nosaltres aportem dades de supervivència i d'incidència que ens equiparen a Europa, i això ens dona molta tranquil·litat». Segons la cap del Servei d'Oncologia, «pocs hospitals tenen un registre de tumors com el nostre. Es compten amb els dits d'una mà» i, en canvi, ens permet no haver de dir «ens sembla que», sinó «tenir-ne la confirmació». El Servei d'Oncologia va decidir posar-lo en marxa fa 10 anys. El volum de dades fa que analitzar-les no sigui fàcil i que només hi hagi resultats fins al 2016. També perquè fer el seguiment dels pacients requereix temps. «Has de saber les altes, si hi ha algú que ha mort i si ha sigut a causa del tumor o per una altra cosa... Necessitem un recorregut per analitzar les dades», explica la metgessa oncòloga Esther Casado.

Per a Domènech, però, les dades que revela el registre «ens equiparen a Europa, i això vol dir que les coses s'estant fent correctament». Per exemple ja s'han registrat nivells de supervivència a 8 anys. També han permès saber que hi ha un desplaçament en la franja d'edat amb més afectació de càncer pel que fa a les dones. El 2009 era entre els 70 i els 79 anys (28,3% de les dones). En canvi el 2016 la franja amb una major incidència es va situar entre els 80 i 89 anys (24,1%). En els homes es manté entre els 70 i 79 anys, tot i que la tendència també és que es vagi incrementant. Aquests canvis s'expliquen per l'increment de l'esperança de vida.

El registre de tumors també ha permès posar en marxa noves estratègies d'atenció als pacients com per exemple l'entrada en funcionament, ara fa un temps, de la Unitat d'Oncogeriatria, «Estàvem veient que teníem gent d'edat avançada». La unitat li «dona una dimensió pròpia. El tractament i l'enfocament és una mica diferent» del que és l'habitual.

Durant el 2016 el 83,9 % dels casos de càncer eren de persones de la comarca del Bages. Un 5,3 % del Berguedà, un 4,7 % del Solsonès, un 3 % de la Cerda-nya i un 3,4 % era d'altres comarques.