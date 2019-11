La CUP Manresa presenta una queixa formal contra els Mossos

L'Assemblea Local de la CUP a Manresa ha presentat una queixa formal a la Junta Electoral de Zona, per haver estat objecte d'una actuació repressiva i en contra de la llibertat d'expressió per part dels Mossos d'Esquadra durant l'encartellada d'inici de campanya el divendres 1 de novembre.

Els fets van passar a quarts d'una de la matinada del divendres 1 de novembre, un cop iniciat el període de campanya electoral, i durant la tradicional penjada de cartells a la ciutat. Mentre un grup de militants i simpatitzants de la CUP es disposava a penjar una pancarta on es demana el vot per la CUP, una parella d'agents dels Mossos d'Esquadra els va aturar i els va fer ensenyar el material que portaven. Un cop mostrat es va procedir a la identificació de dues persones del grup i es va registrar una motxilla personal d'un altre membre.

Una de les persones identificades va ser Jordi Masdeu, exregidor a l'Ajuntament de Manresa durant vuit anys fins al maig passat. Masdeu va aprofitar la seva intervenció a l'acte de campanya del mateix divendres a la Plana de l'Om per denunciar aquesta situació: "des de l'any 91 que participo en campanyes electorals, i mai fins avui no m'havien identificat per penjar cartells, però sembla que ara els mossos troben molt perillós que la CUP faci campanya".

La CUP Manresa denuncia l'actuació realitzada pels Mossos d'Esquadra per un tracte "vexatori, amenaçant i del tot desproporcionat, un acte repressiu i un atac frontal a la llibertat d'expressió". Des de l'Assemblea de Manresa estan convençuts que si s'hagués tractat de militants o simpatitzants d'algun altre partit l'actuació no s'hauria produït de la mateixa manera.

En el mateix escrit sol·liciten que la Junta Electoral de Zona requereixi al cos dels Mossos d'Esquadra que cessi les actuacions repressives indiscriminades cap a membres de la seva candidatura i que, al mateix temps, s'assegurin les mínimes garanties democràtiques del procés electoral imposat per l'Estat Espanyol.