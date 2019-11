Manresa és la tercera població de més de 50.000 habitants que recicla millor

Manresa fa podi al rànquing de ciutats catalanes de més de 50.000 habitants pel que fa al percentatge de recollida selectiva assolit durant el 2018, segons les dades registrades per l'Agència de Residus de Catalunya.

La capital del Bages va reciclar el 43,1% del total de residus generats. Un percentatge només superat pel 48% de Sant Cugat i el 50% de Girona.

Aquesta tercera posició implica que recicla més que el Prat de Llobregat (39%), Terrassa (38%), Barcelona (38%), Vilanova i la Geltrú (37%), Rubí (37%), Mollet (37%), Castelldefels (37%), Cerdanyola (35%), Mataró (34%), Granollers (34%), Sabadell (33%), Sant Boi (33%), Lleida (33%), Viladecans (32%), Tarragona (32%), Reus (29%), Cornellà (29%), Badalona (26%), l'Hospitalet (24%) i Santa Coloma de Gramenet (21%).

Malgrat ser al capdamunt en percentatge de recollida selectiva, Manresa no ha aconseguit encara que el que recicla sigui superior al que s'aboca al parc ambiental de Bufalvent. De fet, cap ciutat catalana de més de 50.000 habitants ho ha aconseguit excepte Girona, i pels pèls, amb un 50,09 % de selectiva i un 49,91% de deixalles directament cap a l'abocador. Si es confronten aquestes xifres amb una comparativa realitzada per aquest diari amb dades de l'any 2011 es pot veure que Manresa, Girona i Sant Cugat repeteixen al capdamunt de la llista de ciutats de referència, on figura també Mataró, però la capital del Maresme recula en el rànquing del 2018.

El 2011, Sant Cugat reciclava no només més que Manresa sinó també més que Girona.

Concretament, Manresa reciclava fa 8 anys, sempre segons les dades extretes de l'Agència de Residus de Catalunya, el 38,8% de la brossa, mentre que el 61,2% anava directament a ser colgat a l'abocador.

La distància percentual s'ha anat reduint a mesura que avança la política d'estímul al reciclatge.

A Manresa es prepara el terreny per obligar els ciutadans a separar selectivament els residus que generen.

El govern municipal pretén implantar un sistema de pagament per generació de residus i no descarta sancionar qui no recicli adequadament.