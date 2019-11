Una nova protesta clama a Manresa per un canvi a la llei perquè tot abús sexual es consideri agressió

Un miler de persones, segons la Policia Local, han tornat a sortir aquest vespre de dimarts al carrer, a la capital del Bages, per protestar contra la sentència de la «manada de Manresa» i per reclamar una modificació del codi penal perquè qualsevol abús sexual es consideri agressió.

La concentració ha començat entorn les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec. D'allà, les participants han desfilat fins als jutjats i després fins la plaça Major amb tres pancartes. En una, es podia llegir "No és abús, és violació" i les altres dues eren del Consell Municipal de la Dona de Manresa i de l'associació Lilium.

Ahir, dilluns, les principals ciutats espanyoles van acollir mobilitzacions per protestar també contra la sentència i per demanar una reforma de la llei. A Barcelona, van ser unes 500 les persones que es van concentrar a la plaça de Sant Jaume, entre elles l'alcaldessa, Ada Colau. Màlaga, Granada, Oviedo i Madrid són altres ciutats on també hi va haver concentracions.