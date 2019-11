«Volem que l'ecohotel que obrirem a mitjan any vinent sigui únic al món»

L'enòleg diu que el concepte d'enoturisme està «prostituït». Aposta per un negoci on es transmetin els valors familiars i el compromís amb el territori. Estrenarà una línia de vins d'alta gamma

L'Oller del Mas s'ha convertit els darrers anys en el segon atractiu turístic més visitat de Manresa, només superat per la Cova de Sant Ignasi. Frank Margenat regenta un negoci que va més enllà dels vins, reconeguts i guardonats amb premis internacionals. L'hereu i responsable del negoci aposta per l'enoturisme i ara treballen per obrir un ecohotel pioner a la seva finca a mig camí de la capital del Bages i de Sant Salvador de Guardiola. Seran cabanes de fusta enmig del bosc que funcionaran amb energia solar, aerotèrmica i geotèrmica, que oferiran al client una «experiència immersiva», promet.

La seva aposta per potenciar el Bages com a destí turístic va rebre el premi Pollet d'Or que s'atorga a diferents personalitats de la comarca. Se l'esperava?

No, en absolut. Soc una persona molt dinàmica que li agrada aconseguir nous reptes, però ho faig perquè soc així. No busco el reconeixement, tot i que em va agradar rebre'l. M'ho prenc com un premi al compromís amb el territori i la família.

L'enoturisme és un sector amb cada vegada més adeptes.

La paraula enoturisme està una mica «prostituïda», perquè es fa servir per a tot. A casa nostra estem fent bé les coses, però tenim un exemple molt bo a seguir a la zona de Califòrnia. Els americans saben vendre molt bé els seus productes i arriben a tocar la fibra sensible de les persones. Aquí a Europa es treballa diferent, s'arriba a un públic molt ampli i sabem sobre molts tecnicismes però no s'arriba a transmetre-ho com ho fan els americans.

Què significa ser l'hereu de l'Oller del Mas?

Aquesta casa ha passat per moltes transicions, té 1.056 anys d'història, jo soc la 36a generació. Això suposa compromís, jo em sento el responsable d'aquesta finca i no el propietari, perquè això no és propietat meva sinó que tinc la sort d'haver-la heretat i m'encarrego de cuidar-la.

Quines són les etapes que ha viscut aquest celler fins a convertir-se en un referent a escala nacional?

Fins ara, l'etapa més important de totes va ser l'incendi de Montserrat de l'any 86. Es va decidir arrencar les vinyes i el preu del vi va baixar moltíssim, per tant ja no es podia fer negoci. Des d'aquell moment la finca es dedicava al cultiu del cereal i el meu pare va decidir tornar a plantar vinya com a tallafocs natural per tal de tornar a evitar la catàstrofe del 86. L'any 2003 vam recuperar l'elaboració pròpia de vins amb ampolla, el primer va ser el Bernat Oller i llavors vam fer el Petit Bernat, que va triomfar moltíssim. A partir d'aquí s'ha anat evolucionant. Però l'etapa més important és la que vindrà properament.

I què vindrà properament?

Apostes per vins d'alta qualitat amb sèries molt limitades i exclusives.

El seu Picapoll negre va ser guardonat com a millor vi català del 2019. Això els va animar a seguir l'aposta amb aquest tipus de vi?

Lògicament, això només fa que animar-nos. Aquesta va ser una aposta personal meva. Fa 10 anys que vam escollir aquest camí i ningú creia que el vi negre sortiria així de bé. Estem treballant en noves fórmules i maneres de tractar-lo en les quals s'identifiqui la climatologia i l'entorn en el qual ens trobem.

El seu vi preferit és algun dels que es fan a la finca?

Evidentment, els vins de l'Oller del Mas són com els meus fills. Tot i que n'hi ha d'altres marques que són extraordinaris. Sempre busco vins que s'assemblin a la nostra filosofia, amb una raó de ser, naturals, sense passar per un procés industrial i que siguin personals.

Tenen un model de negoci en el qual mesclen activitats gratuïtes i de pagament. Creu que és una de les claus de l'èxit del negoci?

Tot suma, al final has d'intentar arribar a tothom, amb el cor i la passió. Els diners són importants però preval el compromís per sobre. Volem que vingui la gent, vegi què fem i se'n vagi entenent els valors que volem transmetre.

Més enllà dels vins, cap a quina direcció va l'Oller del Mas?

Estem agafant la direcció del compromís i del benestar. Intentant fer un projecte de «luxe», però aquest concepte ha canviat molt. Abans això s'entenia com a una cosa material i ara es busca el temps per gaudir i l'harmonia.

Parli'm d'aquest nou projecte que ja fa temps que tenen entre mans, anomenat ecohotel.

Aquest és un projecte que té prevista l'obertura a mitjan 2020, abans de l'arribada de l'estiu, i que volem que sigui únic al món. Jo no en conec cap d'igual. L'ecohotel consistirà en cabanes de fusta que funcionaran amb energia solar i aerotèrmica i es climatitzaran amb pous subterranis. La meva aposta és fer territori de manera responsable. També es farà un nou celler per poder treballar en noves fórmules. Volem donar una experiència que ompli la gent per dins i la buidi per fora. Des de fisioteràpia, nutrició, medicina xinesa, traumatòlegs i ioga. També tindrem un gimnàs amb les millors màquines que hi ha al mercat avui en dia. Fem una aposta per fer una hípica de referent a tot Catalunya on es faran campionats a nivell europeu. Un enoturisme sense massificació, aprofitant l'harmonia de l'entorn, donant valor als altres cellers de la comarca. La gent avui en dia està molt connectada amb la natura però amb falta de sentiment, necessitem cuidar-ho més. Per tant també farem tallers de tractament de la natura.

Fa pocs mesos van canviar el xef del restaurant i ara és Víctor Corchado qui està al capdavant del projecte. Què ha aportat el cuiner a l'Oller del Mas?

Primer de tot, va ser un moment crític, perquè estàvem acostumats a treballar d'una manera i quan ve un xef que busca l'excel·lència en cada plat amb una alta exigència, les coses canvien. Algunes persones de l'equip van decidir deixar el projecte i d'altres s'han quedat. Ha sigut un canvi molt positiu. El xef és molt exigent fins i tot amb mi.