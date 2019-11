El Centre Històric contracta l'instal·lador que els va deixar sense llums el Nadal passat

Els comerços del nucli del Centre Històric de Manresa han tornat a confiar la instal·lació dels llums de Nadal al proveïdor que l'any passat els va deixar sense. Amb la particularitat que aquest cop la major part del decorat nadalenc ja s'ha instal·lat. S'han fet algunes proves i de moment funciona. En alguns casos els llums ja van quedar penjats a final d'octubre.

En canvi hi ha altres carrers de la ciutat que el Nadal passat van tenir problemes amb el mateix instal·lador i aquesta vegada han decidit canviar d'empresa. És el cas del Guimerà i el Barcelona.

L'empresa igualadina Icnolux és la que es farà càrrec de la il·luminació nadalenca dels principals carrers del Centre Històric. Les associacions de comerciants del carrer Nou, Plana de l'Om, Urgell, Vilanova i plaça Gispert, i Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, hi tornen a confiar malgrat que l'últim Nadal es van quedar, en alguns casos, sense els llums que havien contractat, a mitges en altres, o es van acabar encenent després del 25 de desembre, quan havien d'estar-ho des de final de novembre. Com és tradició, la il·luminació nadalenca es va posar en marxa coincidint amb la Fira de Sant Andreu. Aquest any es farà el 30 de novembre. «Ho hem lligat perquè o cremen tots els llums o no en crema cap», i si no se n'encenen com va passar l'any passat al Sobrerroca, un dels carrers que es va quedar sense, l'instal·lador no cobrarà, segons ha sabut Regió7.

Al Guimerà també hi va haver queixes. No hi havia totes les figures de les decoracions. També faltaven estructures al carrer Barcelona. La representant dels botiguers d'aquest darrer carrer, Alba Ferrer, recorda que «la meitat de la il·luminació no funcionava, les tires de llum que va dir que posaria no van arribar mai, faltaven dos dies per Nadal i encara no cremaven, s'encenien de dia i de nit no. I hem dit prou». Per això han optat per canviar de proveïdor. Del Guimerà i el Barcelona se'n farà càrrec Elèctrica Garriga, que també instal·larà llums al Carrió, al Casanovas i Muralla del Carme.

Una de les queixes habituals de l'associació de comerciants del Guimerà és que menys de la meitat de les botigues del carrer col·laboren en les despeses de la il·luminació nadalenca quan, en canvi, se'n beneficien totes. El Nadal passat, només 32 de la setantena de comerços van pagar els llums. Aquest any la cosa canviarà. El que s'il·luminaran seran les voreres del davant de les botigues que col·laboren econòmicament en la campanya nadalenca.

Segons la presidenta dels comerciants del Guimerà, Neus Uró, «ja fa molts anys que il·luminem tot el carrer i només ho paguem quatre». Aquesta situació es visibilitzarà aquest any: només hi haurà decoració nadalenca davant la botiga que pagui. Això ha fet que enguany s'hagi animat «algú més a col·laborar i fins i tot comerços que no havien fet mai res ens han trucat».



Un ninot substitueix el cub

L'estrella de la il·luminació nadalenca de l'any passat va ser el cub gegant que es va instal·lar a Crist Rei. Enguany se substituirà per un ninot de neu també gegant de 8 metres d'alçada i 6 de diàmetre. Es col·locarà passada la Fira de Sant Andreu. Hi haurà arbres de Nadal a la Plana de l'Om, plaça Major i Bonavista. A Sant Domènec hi tornarà a haver la pista de gel que gestiona la UBIC. Entre les novetats d'aquest any hi haurà un cub il·luminat a la rotonda de la plaça de la Creu i un arbre de Nadal a l'entrada sud, al Pont Vell.