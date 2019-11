El primer pas zebra amb leds anirà davant Sant Joan de Déu

Un pas de vianants que, quan detecta que hi ha algú a punt de creuar, s'il·lumina amb un sistema de llum led, el primer de Manresa. Aquesta proposta, que va ser una de les quatre guanyadores del darrer pressupost participatiu, el corresponent a aquest 2019, es farà realitat en un pas zebra de nova creació a prop de la rotonda que hi ha a tocar de l'Hospital Sant Joan de Déu, passat Santa Clara, de pujada. El projecte «Manresa a pas segur» va ser el tercer més votat, amb 925 vots (el 6,55%) dels 3.528 totals.

La decisió de posar el pas de vianants al costat de l'hospital, han remarcat responsables del Montepio, que ho han consensuat amb l'Ajuntament, l'explica la seva utilitat els 365 dies de l'any i, també, que no només en podran gaudir els manresans sinó també tots els usuaris de l'hospital.

És un pas zebra amb sensors que, de nit i en condicions atmosfèriques de poca visibilitat, quan detecta algú disposat a creuar, s'il·lumina amb balises led al paviment i dues senyals verticals.

El projecte del Montepio també inclou instal·lar radars pedagògics que, a banda de mostrar la velocitat de circulació, incorporen una emoticona (una cara alegre o una cara enfadada) per tal de sensibilitzar els conductors, incitant-los a reduir la velocitat sense haver de recórrer a una sanció. En aquest cas, se'n repartiran cinc per diversos punts de la ciutat que encara s'han de decidir.

Tant en un cas com en l'altre, l'objectiu de l'entitat és evitar els dos riscos principals per a la seguretat viària en els passos de vianants, que són la manca de visibilitat, tant dels conductors com dels vianants, i l'excés de velocitat.

El 2018, més del 50% dels atropellaments que es van produir a Manresa van ser en passos zebra.