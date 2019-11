La candidata manresana dels Comuns demana força per derogar la reforma laboral

La candidata de la Catalunya central d'En Comú Podem, Ana Querol, ha afirmat que gràcies a "les reformes laborals de PP i PSOE avui els EROS són més fàcils d'aplicar per les empreses i d'impedir per les administracions" i ha afegit que "només amb un bon resultat podrem obligar al PSOE a complir la promesa de retirar-les".

Querol ha fet aquestes afirmacions en un acte de campanya davant l'hospital Sant Joan de Déu, de Manresa, on explicava a peu de carrer les propostes socials i econòmiques dels Comuns i les xifres del creixement dels ERE d'extinció a Catalunya, un 38% més que l'any anterior que ja afecten a més de 3.000 persones treballadores.

Davant l'alerta sobre una nova recessió econòmica, la candidata va alertar que "no podem permetre que la ciutadania torni a pagar una altre crisi econòmica que afecti a les condicions laborals , als drets socials i l'Estat de Benestar".

I va afegir que "les velles receptes de la dreta i l'austeritat han fracassat, han creat més desigualtat i més precarietat".

Per fer-hi front, els Comuns aposten per una "nova política econòmica" per mantenir l'Estat de Benestar i crear "ocupació estable i digna" fonamentades en el "creixement verd" per fer possible la transició ecològica, la inversió social en salut, educació, dependència i una reforma fiscal per "retallar privilegis i no drets".

Querol alerta que això "només serà possible" si des de l'esquerra es conforma una majoria progressista que "blindi drets, acabi amb la reforma laboral i els privilegis i posi fi a l'austeritat" que diu volen mantenir PSOE-PP i Ciutadans "com a bons nois dels encàrrecs de Brussel·les" i rebla "només amb nosaltres com a força determinant s'impossibilitarà que de nou la majoria pagui la crisi econòmica i social".