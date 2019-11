Cua per autoinculpar-se, aquest matí a Manresa

Un centenar de persones ja feien cua aquest dijous al matí abans de l'obertura de les portes dels jutjats de Manresa per autoinculpar-se en solidaritat amb les condemnes del judici al procés independentista català.

Òmnium havia fet la convocatòria a 2/4 de 9 del matí i abans de l'hora ja hi havia cua tant a la parada informativa com a la porta del jutjat. Davant d'aquesta afluència de persones, el personal de seguretat ha demanat fer una segona cua per als qui acudeixen al jutjat per altres qüestions.

Persones vestides amb roba de color groc, amb llaços o sense cap símbol visible que passava a recollir la documentació per autoinculpar-se o ya la portava complimentada de casa.

Entre els que feien cua a primera hora hi havia els regidors del grup municipal d'ERC i també de Fem Manresa.