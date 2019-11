Dexeus s'implanta a Manresa amb l'adquisició del centre ginecològic Llatjós

El grup Dexeus s'ha implantat a Manresa amb l'adquisició del centre ginecològic Llatjós. A partir d'ara prestarà els seus serveis a les consultes mèdiques que el centre manresà, un dels històrics de la ciutat, té al carrer de Sant Antoni Maria Claret. Dexeus oferirà els seus serveis especialitzats en ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida a les comarques centrals, i també a les instal·lacions de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona per a l'assistència de parts d'alt risc, la realització d'intervencions ginecològiques complexes i cirurgies oncològiques, i tractaments de reproducció.

A Manresa ja s'hi desplacen professionals de la Dexeus per passar consulta. L'equip mèdic del centre ginecològic hi manté la seva activitat, també. Segons ha explicat a Regió7 un dels responsables del centre, el ginecòleg i obstetre Jesús M. Ribas, hi ha professionals del centre que s'estan a punt de jubilar, i davant aquesta situació «buscàvem una alternativa a l'activitat. Hi havia diferents opcions i la Dexeus va mostrar el seu interès per tenir presència a Manresa». A partir d'aquí «van assumir que es quedarien el centre i que ens incorporaríem al grup». Per a Ribas, el més important és que «pugui continuar la nostra activitat. L'escenari d'haver de tancar era el menys desitjat, i va sorgir aquesta possibilitat», assegura. En aquesta ocasió, «les dues parts teníem interessos que han confluït. Estem contents perquè podem donar continuïtat a la nostra activitat i ho podem fer a través d'un grup que és referent».

Segons la Dexeus, l'objectiu de l'acord és incrementar la prestació de serveis mèdics de caràcter privat «altament especialitzats» i de qualitat en l'àmbit de la salut de la dona a les comarques centrals. L'acord comporta ampliar els serveis que s'ofereixen, incrementar l'equipament tecnològic del centre manresà, el suport de l'Hospital Dexeus i donar continuïtat al centre ginecològic Llatjós facilitant el relleu generacional d'una part del seu equip mèdic. Actualment té sis ginecòlegs i obstetres, un psicòleg i personal d'infermeria i administració.



Parts a Manresa o a Barcelona

Per a Ribas, l'aterratge de la Dexeus «serà favorable per als pacients perquè moltes prestacions que no podem oferir en l'àmbit local ara tindran sortida». Per al ginecòleg manresà, els pacients que necessitin tractaments sofisticats «podran gaudir de més serveis. Aquí o a Bacelona».

Els parts es continuaran fent a la Clínica de Sant Josep, tot i que donar llum a la Dexeus de Barcelona «serà una altra opció».

El tema de la reproducció assistida es continuarà oferint a Manresa, tot i que a l'hora de fer el tractament caldrà desplaçar-se a l'Hospital Dexeus, com també en intervencions complexes.