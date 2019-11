Antonio Baños, a Manresa: «El feixista bo és el que està mort»

La sala d'actes del Centre Cultural el Casino es va omplir aquest dijous per escoltar el periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños, que va conversar amb Xavier Gual, empresari berguedà i cronista. La conversa la va obrir Gual amb la frase que li va dir a la periodista Ana Pastor: "Pues nada, que queremos fundar una república". Va ser quan Baños va aterrar a la política catalana, quan era conegut com el cupaire, "i com que vaig aparèixer amb corbata van pensar que tenia cervell", va dir.

Va arribar al Parlament de Catalunya amb el convenciment que volia establir bona relació amb tothom. Es va fer molt amic de Jordi Turull i saluda els votants de Ciutadans perquè té veïns que ho són, però "jo, a un feixista, no li puc donar la mà perquè no puc respectar algú que em vol fotre a la presó pel que penso". No totes les idees són vàlides. Diu que a l'extrema dreta no se li ha de donar veu perquè "en el moment que el feixisme entra en un Parlament el normalitzes".

El tema central del Cosmògraf és la dissidència i la insubmissió, i Baños va definir el dissident com el que mira, actua i parla d'una manera no convencional. "La dissidència forma part del teixit social català" i es va referir a les confrontacions ocorregudes a Catalunya entre la policia i la ciutadania i com s'han barrejat els conceptes de violència i danys materials. "Atonyinar un mosso és autodefensa. No tinc el més mínim respecte per la feia dels antiavalots, que sempre van a picar als més dèbils socialment. No entenc com una persona pot treballar d'això".

Baños va parlar de Cuixart –"Serà un símbol i és un líder"- i de la divisió de l' independentisme –"Estem tots enfadats però portem tres governs de coalició. Això nostre és un autèntic miracle polític!". Del present en va dir que "Ha estat un any horrorós però anem més bé del que ens pensem"- i, també, de la precarietat del periodisme, de com s'ha passat de periodistes en una redacció consolidada a periodistes que van per lliure a cobrir les informacions pagant-se de la butxaca àpats i desplaçaments."El periodisme s'ha de pagar!", va reivindicar.

Al llarg de la conversa, Gual li va descobrir que és el segon Antonio més popular a Google, després de l'Antonio Banderas, i Baños va confessar la seva passió per la música. "Jo escric perquè no puc tocar. Volia ser una estrella del rock i he acabat de diputat". La pregunta que va trigar més a respondre li va fer un noi del públic. Li va demanar quines qualitats bones destacaria d'un feixista. Després de rumiar-hi li va dir: "El feixista bo és el que està mort".