La dissenyadora Paula Terra busca inversors per a un producte mèdic

La dissenyadora manresana Paula Terra ha obtingut una distinció als premis Europeus de Disseny de Productes pel seu projecte Dröp, una eina que utilitza les noves tecnologies per tractar i gestionar la diabetis de forma no invasiva. Aquesta mateixa proposta ja va guanyar abans de l'estiu un guardó als premis A'Desing Award, el certamen de disseny més gran del món que es va celebrar a la ciutat italiana de Como. En aquesta ocasió Terra va recollir el premi a Budapest, a Hongria.

Dröp va guanyar el premi Platinum en l'apartat de Disseny Industrial i de Ciències de la Vida, Maquinària Mèdica i Científica dels guardons europeus. Es tracta d'un concurs de disseny internacional obert a professionals i també a estudiants de tot el món amb l'objectiu de reconèixer la tasca dels dissenyadors en productes que tenen com a objectiu millorar la vida quotidiana.

Arran de la promoció que ha obtingut Dröp amb els dos premis internacionals, Terra ja ha rebut algunes propostes de col·laboració procedents del Regne Unit. L'objectiu de la dissenyadora manresana és que Dröp es pugui comercialitzar i que es converteixi en un producte funcional que pugui millorar la qualitat de vida de les persones que tenen diabetis. Per poder complir els requeriments tècnics, tecnològics i mèdics necessaris, busca inversors, equips d'investigació o empreses que apostin per la idea i que pugui ser una realitat.

Dröp és una solució mèdica formada per un dispositiu intel·ligent, una app i l'injector d'insulina. El disseny permet reduir i optimitzar tant els processos com els dispositius necessaris per seguir un tractament adequat de la diabetis. Mostra dades que són fàciment interpretables, monitoritza la glucosa i l'administració d'insulina a través de sistemes no invasius, redueix el nombre d'aparells per seguir el tractament i pot servir de vincle, connexió i comunicació entre usuaris i persones que tenen diabetis.

Paula Terra ha guanyat diversos guardons internacionals de disseny els últims anys, tant individuals com juntament amb altres estudiants del Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, EINA. També ha estat reconeguda a Europa en l'àmbit de disseny de mitjans de comunicació.