Un equip d'Althaia crearà una eina pionera per a la detecció precoç del càncer de còlon

Un equip d'investigadors de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa liderat pel doctor sabadellenc Ignasi Puig ha estat un dels guardonats per La Marató 2018 i rebrà una ajuda de 150.000 euros per finançar el seu projecte, que permetrà crear una eina de formació per a la detecció precoç i el diagnòstic del càncer de còlon pionera a escala mundial. Puig i el seu equip són un dels 96 grups de recerca experts en càncer premiats per la Fundació La Marató de TV3 en l'edició de l'any passat, entre els quals es repartiran els 15 milions d'euros recaptats. Serà la inversió anual més gran de la història que farà l'entitat en recerca.

En declaracions a Regió7, Puig, metge expert en diagnòstic endoscòpic d'Althaia, ha explicat els detalls del projecte «Optimització del maneig del càncer colorectal T1», que han liderat ell i la doctora Maria Pellisé, de l'Hospital Clínic-Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Cada un, juntament amb els seus equips de recerca, rebrà 150.000 euros per tirar endavant la seva investigació. En el cas de Puig, l'objectiu és desenvolupar una eina d'aprenentatge per tal que els professionals que fan les endoscòpies aprenguin a reconèixer el patró dels pòlips colorectals mitjançant una tecnologia avançada de la qual ara només se'n té coneixement al Japó.



Decidir un tractament adient

Puig, que va anar al país nipó a formar-se, assegura que el seu treball pretén superar les barreres de la distància que suposa que només allà es disposi d'aquesta tecnologia i coneixement. Amb la seva eina, que té tres anys per desenvolupar, es podrà difondre coneixement a Europa i Amèrica per estimar la histologia dels pòlips –és a dir, avaluar-los i caracteritzar-los millor– i decidir un tractament més adient i segur.

Segons l'endoscopista, ara el tractament del càncer de còlon precoç té limitacions perquè «manca un criteri clar a l'hora d'indicar la cirurgia o un tractament endoscòpic de manera més objectiva». El diagnòstic no prou acurat que es fa sovint dels pòlips colorectals provoca, diu Puig, que hi hagi pacients a qui es fa passar innecessàriament per quiròfan i que augmenti així el risc de complicacions. L'expert també apunta que els hospitals petits, tot i no disposar de la tecnologia d'endoscòpia avançada, «han de poder caracteritzar molt bé els pòlips per després enviar a un centre o a un altre» el malalt de càncer.



1.200 vídeos gravats a tot el món

L'eina de formació on-line, que serà la primera que hi haurà d'aquesta tipologia, es desenvoluparà a partir de 1.200 vídeos d'alta qualitat que graven endoscopistes espanyols, del Regne Unit, dels Estats Units i del Japó. Les imatges seran avaluades per Puig i altres experts internacionals i, a partir de les conclusions que se n'extreguin, es crearà l'eina projectada pel metge d'Althaia. A banda, el projecte finançat per La Marató també inclou un estudi de validació de la utilitat d'aquest recurs.