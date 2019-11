Metges i infermeres sense por de les agulles

A les comarques del Bages i el Berguedà hi ha 826 professionals de la sanitat que treballen en l'atenció primària. Que el màxim d'ells es vacunin contra la grip és l'objectiu de la campanya V de Vacuna't, que impulsa l'Institut Català de la Salut (ICS), que ahir es va dur a terme a centres assistencials d'arreu, entre els quals també els centres de primària de Manresa i les comarques centrals. Va ser com una mena de marató de vacunació contra la grip per a professionals de la sanitat. Si entre la població en general hi ha, en alguns casos, certes reticències a vacunar-se, en el cas dels professionals també.

Al centre d'atenció primària de la Sagrada Família de Manresa tot el personal que hi treballa i que es va vacunar ahir sortia de la consulta amb un pin amb la V de Vacuna't. Hi havia qui ho feia per primera vegada, i abans d'entrar va demanar un «fa molt mal?». Va ser un no parar.

Segons la responsable de farmàcia del Servei d'Atenció Primària del Bages-Berguedà, Carol Rovira, «ens hem de vacunar per nosaltres mateixos, perquè hem de donar un servei a la població i per donar exemple». Segons el seu parer, igual que en la població general, també hi ha professionals que hi tenen certa reticència. «Sovint la vacuna s'enfoca com una opció molt individualista, però ens protegeix a nosaltres i ajudem a disminuir la càrrega de la malaltia a la resta de la població. Hi ha certes malalties que estan erradicades gràcies a les vacunes».

A l'EAP de la Sagrada Família han ampliat la jornada d'infermeria per vacunar la població que ho demana. «La percepció és que hi ha gent que és molt receptiva i n'hi ha que depèn de la dinàmica global. En l'àmbit professional també passa», va explicar ahir la directora del centre, Núria Busquet. Va opinar que, «a part d'emmalaltir, nosaltres podem transmetre la malaltia, i tenim una obligació moral de vacunar-nos perquè treballem amb gent vunerable». Al centre ja ha arribat algun cas de grip, encara que «és molt aïllat».

D'altra banda, l'adjunta del Servei d'Atenció Primària del Bages, Berguedà i Solsonès, Elisabet Descals, va remarcar que «és important que la gent tingui consciència que una cosa és la grip i una altra és un refredat, i que la vacuna de la grip no et salva de tenir un refredat».

La grip cada any arriba més tard. No es preveu una incidència important en les pròximes setmanes. Enguany es recomana la vacunació a més grans de 60 anys, a malalts crònics, a dones embarassades i, com a novetat, s'aconsella a nens de 6 mesos a dos anys que hagin nascut prematurs.