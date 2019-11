Tsunami Democràtic organitza a Manresa un acte preelectoral festiu

Diferents localitats de la comarca han celebrat aquest dissabte actes en resposta a la convocatòria de Tsunami Democràtic. A Manresa, s'han celebrat esdeveniments durant tota la tarda repartits entre dos punts de la ciutat, la plaça Espanya i la Plaça Sant Domènec. Segons fonts de l'organització, la intenció del grup ha estat la de «mostrar la desobediència al Govern espanyol i realitzar un acte durant una jornada de reflexió».

A plaça Espanya, un grup de manifestants ha substituit extraoficialment la placa que indica el nom de l'espai per una amb la denominació de «plaça de la República».

La jornada ha recollit actes culturals, una xocolatada o una rua que han aconseguit reunir mig miler de persones aproximadament. Durant el recorregut pels carrers de Manresa, el grup ha enganxat propaganda de Tsunami Democràtic les empreses de l'IBEX 35, a qui, segons apunten fonts del grup, han intentat «fer-los reflexionar que financen la repressió».

El recorregut ha finalitzat amb un seguit de reflexions a la plaça Sant Domènec, on diferents representants de Tsunàmi Democràtic han abordat temes com la llei mordassa a Espanya, la lluita per les pensions dignes, la insubmissió o el feminisme. Posteriorment, al mateix indret s'ha realitzat una mostra de cultura popular i un micro obert als assistents de la convocatòria on es convidava a la reflexió.