Aquest dijous es presentarà a Manresa la nova associació Espai per l'Ànima

El jesuïta i antropòleg Xavier Melloni serà el proper dijous, 14 de novembre, a les 7 de la tarda, a la presentació de la nova associació Espai per l'Ànima, que pretén ajudar a la recuperació i la reinserció integral davant dels problemes de salut de les persones. L'acte tindrà lloc a la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera de Manresa (carrer de les Saleses, 10). Durant la presentació, Melloni intervindrà parlant sobre l'ànima i la sanació de la persona.

Espai per l'ànima és un col·lectiu de persones sensibilitzades amb el patiment humà que sorgeix del món de les diferents pràctiques complementàries per oferir un acompanyament empàtic que mitigui el dolor de la solitud, perquè creuen que aquesta és una bona forma de créixer com a éssers humans.

L'associació porta a terme un acompanyament emocional i psicoterapèutic, artteràpia i altres teràpies complementàries, activitats culturals, socials i esportives, així com de contacte amb la natura.

Aquest col·lectiu creu en la sinergia i en què, reunint el màxim nombre de persones amb la suficient voluntat, es pot revertir la tendència de l'actual societat d'aïllar a les persones per un problema de salut. Ho farà utilitzant mitjans terapèutics amb el suport de la natura per ajudar a ser eficients en la convalescència, intentant complementar-ho amb l'art, la cultura i el desenvolupament personal.

En definitiva, Espai per l'ànima és una associació sense ànim de lucre que pretén ajudar a la recuperació i la reinserció dels afectats per problemes de salut, tot donant una resposta integral per tal d'assolir la màxima autonomia personal, enfront aquests problemes que resulten limitants, sobretot, en els aspectes socials.