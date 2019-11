Manresa acull una jornada de la xarxa europea Eurotowns sobre desenvolupament sostenible

El Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà aquest proper divendres, 15 de novembre, una jornada oberta del Grup de Treball sobre Objectius Globals amb la participació de representants de la xarxa europea de ciutats mitjanes Eutowns i de ciutats catalanes, que debatran sobre com es poden promoure els objectius de desenvolupament sostenible de les ciutats.

L'acte s'iniciarà a les 10 del matí amb la recepció dels assistents i les paraules de benvinguda del regidor de Presidència de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy.

A continuació, hi haurà una taula rodona sobre estratègies de promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de la societat civil, amb la participació d'Eulàlia Miralles, responsable d'Innovació de Lavola Anthesis, empresa consultora experta en processos de suport a ens públics i privats en el seu alineament estratègic amb els ODS, i de David Atzet (director), Esther Vila (mestra), Jan Carrera (alumne) i Clara Aguilar (alumna) de l'Institut SINS Cardener, que parlaran sobre com estan promovent l'Agenda 2030 al seu centre i a nivell europeu (a través d'un projecte Erasmus+), i com volen aconseguir accions participatives des de la comunitat educativa. La taula rodona estarà moderada pel tècnic de l'Ajuntament de Manresa, Mon Culleré.

Posteriorment, a les 11.30 h, s'explicaran diferents experiències de municipis i ens locals europeus en la localització i aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb intervencions de les ciutats membres d'Eurotowns, de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet i diputada de Participació, Agenda 2030 i ODS a la Diputació de Barcelona, Núria Parlon; i del comissionat de l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Rodríguez.

Abans de la cloenda, que comptarà amb l'assistència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, es farà networking entre les persones assistents.

Amb motiu d'aquesta jornada a la ciutat de Manresa, l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha editat material de suport i productes de marxandatge (una bossa, un bolígraf i una cantimplora que incorpora el logo de la marca de ciutat, adaptat a la imatge que l'ONU fa servir per promoure els ODS), amb el lema "Manresa, cor de Catalunya. Amb l'Agenda 2030, per no deixar ningú enrere!", per amb l'objectiu de contribuir a la sensibilització sobre l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Les bosses són de comerç just i de cotó orgànic, i els bolígrafs estan fets amb paper reciclat. Les ampolles són de vidre per contribuir a reduir l'ús d'ampolles de plàstic d'un sol ús.



Xarxa Eurotowns

Apart de la jornada oberta als municipis catalans del divendres 15, el grup de treball sobre Objectius Globals d'Eurotowns es reunirà el dijous al Casino per avançar en una estratègia comuna de sensibilització i implicació ciutadana en l'Agenda 2030, i assistiran a un taller sobre estratègies de comunicació dels ODS. El dia abans, el Comitè Executiu de la xarxa Eurotowns té previst celebrar la darrera reunió trimestral de l'any a Manresa, coincidint amb la recent incorporació de la ciutat a aquest òrgan de govern de la xarxa. L'elecció de Manresa com a membre del Comitè Executiu es va aprovar a la darrera assemblea general d'Eurotowns, celebrada a la ciutat alemanya de Sindelfingen l'octubre passat. Manresa ostentarà aquest càrrec durant els propers tres anys.



Objectius de Desenvolupament Sostenible a Manresa

El setembre de 2015, l'Assemblea General de l'ONU va aprovar la resolució "Transformar el nostre món: L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible", un pla d'acció amb 17 objectius generals i 169 fites específiques en temes relacionats amb la pobresa, la fam, la igualtat de gènere, la biodiversitat, l'acció pel clima i la pau, entre altres.

Encara que el mandat de Nacions Unides estigui adreçat directament als governs dels estats, la mateixa institució reconeix que sense la implicació dels governs regionals i locals no serà possible complir aquests objectius i, de fet, ja són moltes les autoritats regionals i locals que estan treballant per donar-hi resposta.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Manresa està duent a terme un procés d'alineament de les polítiques municipals amb els 17 objectius establerts a l'Agenda 2030, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per això, a finals de 2018 es va redactar un primer document dels reptes dels ODS a Manresa per al debat intern amb regidories i personal tècnic municipal, el qual ha donat lloc a un segon document, adreçat al debat amb la ciutadania.

Durant el 2019 i 2020 tindrà lloc a Manresa un procés de participació ciutadana per donar veu als agents locals i a tota la població en la configuració de l'Agenda 2030 local, i per impulsar la implicació ciutadana en la implementació dels ODS a la nostra ciutat, amb el clar objectiu de conduir les accions de tots els actors del territori a aconseguir els objectives plantejats per l'ONU.

En efecte, el repte que plantegen els 17 ODS apel·la a tota la ciutat, no només a l'ajuntament de Manresa, de manera que només establint aliances locals i globals entre l'esfera pública i privada, i implicant la societat civil, s'aconseguirà avançar en el compliment dels ODS i l'Agenda 2030 a Manresa.

A banda del document de treball i debat que s'ha elaborat sobre els reptes de l'Agenda 2030 a Manresa, el personal tècnic de l'Ajuntament de Manresa ha assistit a seminaris internacionals en el tema de la implementació dels ODS en ciutats mitjanes; la ciutat forma part del grup de treball sobre ODS de la xarxa europea Eurotowns; i el personal municipal rep formació i assessorament continu en el tema per part de la Diputació de Barcelona.

Per a més informació sobre les diverses iniciatives de la província de Barcelona relacionades amb els ODS, inclosa la ciutat de Manresa, consulteu el següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/ods/localitzant-els-ods.