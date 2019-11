Chicote és al teatre Kursaal enregistrant imatges per al seu nou programa a La Sexta

Alberto Chicote, que s'ha fet popular pel programa "Pesadilla en la cocina", que ja passa per la setena temporada, on el conegut xef intenta ajudar a reflotar negocis de restauració que passen per un mal moment, i on ha destacat per la mala bava amb què tracta sovint els seus responsables, està enregistrant, avui dimecres, a Manresa imatges per al nou programa que conduirà a La Sexta, "Auténticos", on ajudarà persones amb discapacitat a complir el seu somni.

Chicote ha estat vist al teatre Kursaal de la ciutat. No és la primera vegada que visita la capital del Bages amb aquest objectiu. El setembre passat ja va ser a Manresa.

Avui dimecres és previst que l'equip del programa es quedi a dinar a l'Espai Gastronòmic Kursaal, mentre que l'anterior vegada van dinar al restaurant Canonge d'Ampans, entitat dedicada justament a les persones amb discapacitat, una coincidència que podria tenir a veure amb què la persona que protagonitzi el programa en sigui usuària.