L'Ajuntament treballa perquè el camí a la creu del Tort sigui transitable el 2022

Coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, l'Ajuntament treballa perquè el 2022 es pugui circular pel camí de la font de Fans, que enllaçarà la zona del Pont Vell i, per tant, de la Cova, amb la creu del Tort i el carrer del Peix, a les Escodines.

No és forassenyat pensar que aquest camí el va utilitzar el fundador de la Companyia de Jesús quan va viure a Manresa, atès que discorre per una zona d'horts documentada des de l'època medieval situada molt a prop de la creu del Tort, una creu de terme originària del segle XVI que va ser un dels llocs on solia aturar-se a pregar durant les llargues caminades que acostumava a fer.

L'acord Ajuntament-propietaris i la modificació del pla general per recuperar el camí han fet noves passes endavant. Per un banda, el conveni de les dues propietats implicades amb l'Ajuntament es va signar el mes passat i, per l'altra, en el ple municipal d'aquest mes es farà l'aprovació provisional de la modificació del pla general, després que l'abril passat superés l'inicial. Serà la darrera que depèn de l'Ajuntament; de la definitiva ja se n'encarregarà la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat.

En el ple de l'abril (vegeu edició del dia 20), el govern manresà va parlar d'un pla d'etapes segons el qual la connexió quedaria finalitzada el 2021. Aquesta setmana, el regidor Marc Aloy, que aleshores portava Urbanisme, i que va formar part de les negociacions per resoldre un litigi que feia 18 anys que durava, ho ha situat al 2022.



Millora de la connectivitat

A partir de la propera aprovació al ple, que tindrà lloc el dia 21, Aloy explica que, «per una banda, tenim un termini màxim d'un any per poder definir el projecte d'urbanització» de la part pública, amb «una previsió que el 2021 planifiquem les obres i les inversions a fer». La idea és que el 2022 ja s'hi pugui passar. Amb paraules d'Aloy, «hauria de ser possible materialitzar-ho per a l'any 2022. Té tot el sentit perquè estem relligant el parc del Cardener i la Cova de Sant Ignasi amb altres elements ignasians, que són la creu del Tort i, a través del carrer del Peix, el Pou de Llum. Ara, la connectivitat de la Cova i el Pou de Llum és complexa», apunta.

La connectivitat serà possible perquè les dues propietats amb què s'ha arribat a un acord han cedit un tros de les seves finques. La modificació del pla general s'ha fet perquè passin a ser sòl públic. A canvi, una d'aquestes propietats -la de Rosa Maria Pérez Solano- podrà edificar a la seva finca. L'altra -la de Pere Foradada- guanyarà un tros de terreny a canvi del que perdrà que eliminarà el queixal que fa ara la seva finca.

El desnivell que hi ha entre les baumes per on discorrerà el camí es resoldrà amb unes escales . Una sortida serà a la creu del Tort i l'altra al carrer del Peix passant per la coberta de la nova edificació que podrà fer una de les propietats, que també servirà de mirador. S'hi arribarà amb una altra escala. S'acompanyarà amb una adequació de les zones verdes.