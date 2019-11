Sant Pau estrena president veïnal i denuncia la «deixadesa» municipal

L'associació de veïns del barri manresà de Sant Pau torna a tenir president després d'hver estat comandada per una junta gestora. El nou president veïnal és Lluís Brucart, que encapçala un equip que s'ha marcat com a prioritat revertir la situació de «deixadesa» que pateix el barri per part de l'Ajuntament.

La nova junta de l'Associació de Veïns de Sant Pau té Antonia Astilleros com a vicepresidenta, Jordi Bellido de secretari i com a vocals Rafael López, Albert Pérez, Montserrat Muñoz, Adolf Boniquet, Encarnación García, Montserrat Herraiz i Magdalena Muñoz.

La nova junta assegura que el barri «pateix per la manca d'inversió de l'Ajuntament» i que això repercuteix negativament en tots els espais públics, des de les voreres als parcs.



«No existim»

«Per a l'Ajuntament, Sant Pau no existeix», assegura la nova junta, que recull la demanda dels veïns de «reivindicar un espai digne de convivència». Per exemple, consideren urgent «la creació d'un espai específicament dedicat a les persones grans, dotat amb un parc d'exercicis».

Un objectiu prioritari és «aconseguir que l'espai de l'antic camp de futbol es reactivi per a l'equip del barri, el Sant Pau». Recorden que el club ha de jugar en un altre barri mentre té un camp de futbol i unes instal·lacions que s'han d'adequar.

A banda del camp de futbol, afirmen que el barri hauria de disposar d'activitats per a totes les edats, tant per als més menuts com per als més grans.

La realitat, però, és que «abans de poder fer aquesta feina, el barri necessita uns espais públics adequats i de fàcil accessibilitat per a la gent gran. No existeix ni un espai que reuneixi aquestes característiques».