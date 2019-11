Althaia de Manresa col·loca per primer cop una bomba d'insulina a un nen diabètic

Un equip dels serveis de Pediatria i Endocrinologia de la Fundació Althaia de Manresa ha col·locat per primera vegada una bomba d'insulina continua a un nen de 18 mesos diagnosticat de diabetis tipus 1. Es tracta d'un tractament que fins ara només es feia servir en pacients adults, d'acord amb un programa del Servei Català de la Salut.

La bomba d'insulina és un dispositiu portàtil tipus petaca que permet administrar insulina de forma contínua i programada al pacient a través d'un catèter subcutani, que es comunica amb un sensor de monitoratge de glucosa per ajustar les dosis les 24 hores del dia.

Això permet reduir significativament el nombre de punxades que s'ha de fer diàriament i les complicacions com patir un baix nivell de sucre a la sang, una hipoglicèmia. En aquest cas el dispositiu s'atura automàticament de forma temporal fins que els valors es normalitzen. En conseqüència, millora substancialment la seva qualitat de vida. Fins ara, els pacients pediàtrics candidats a portar una bomba d'insulina es derivaven als centres de referència, que són els hospitals Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat i la Vall d'Hebron de Barcelona.

El procés de col·locació de la bomba d'insulina ha anat a càrrec de professionals mèdics i d'infermeria dels serveis de Pediatria i Endocrinologia d'Althaia, que s'han format específicament per poder portar a terme aquesta intervenció i també per realitzar un estricte control i seguiment posterior del pacient.

Aquests mateixos professionals han fet sessions formatives a la família de l'infant ja que els coneixements i implicació de l'entorn familiar són clau per al correcte funcionament del dispositiu i del control de la diabetis. Tot el procés es porta a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, cosa que significa que tant el pacient com els seus familiars eviten molt desplaçaments a l'àrea metropolitana de Barcelona.



Candidats a rebre el tractament

No tots els nens i nenes diagnosticats de diabetis tipus 1 són candidats a rebre tractament amb aquest tipus de bomba d'insulina ja que s'han de complir uns criteris mèdics molt concrets. Entre els factors que es tenen en compte a l'hora de valorar la idoneïtat d'aquest sistema hi ha l'edat, el risc de patir hipoglucèmies (baixades de sucre) i la dosi d'insulina que es requereix, entre molts altres factors específics valorats individualment.

En aquest primer cas que s'ha dut a terme a Manresa, l'infant a qui s'ha col·locat la bomba necessita unes dosis molt baixes d'insulina que són de difícil administració mitjançant una injecció. Aquest fet va ser determinant a l'hora d'optar per la bomba d'insulina.

El servei de Pediatria de la Fundació Althaia dona atenció a una vuitantena d'infants i joves menors de 15 anys amb diabetis tipus 1. En l'últim any, s'han derivat dos pacients als hospitals de referència per valorar la possibilitat de col·locar una bomba d'insulina. A partir d'ara, en cas que es compleixin els criteris, seran els propis professionals d'Althaia qui valoraran la indicació i col·locació de la bomba.

La col·locació de la primera bomba d'insulina a un infant i els nous dispositius en la monitorització de glicèmia contínua de la diabetis tipus 1 serà un dels temes que es tractarà en la 39a Jornada Urgències en Pediatria que se celebrarà dijous vinent, 21 de novembre, a la Fundació Althaia.



Dia Mundial de la diabetis

La diabetis és una malaltia crònica que apareix quan el pàncrees no produeix insulina suficient o quan l'organisme no utilitza eficaçment la que produeix. L'efecte de la diabetis no controlada és la hiperglucèmia, és a dir, un augment dels valors de la glucosa a la sang.

La diabetis de tipus 1, anteriorment denominada diabetis insulinodependent o juvenil, es caracteritza per l'absència de síntesi d'insulina. Per aquest motiu precisa tractament amb insulina des del diagnòstic de la malaltia.

La diabetis de tipus 2, anomenada anteriorment diabetis no insulinodependent o de l'adult, té el seu origen en la incapacitat del cos per utilitzar eficaçment la insulina, fet que sovint és conseqüència de l'excés de pes o la inactivitat física. A l'inici del diagnòstic, es pot controlar amb una alimentació adequada, exercici i medicació per via oral. Durant l'evolució de la malaltia pot ser que també acabi necessitant tractament amb insulina.

Hi ha altres tipus de diabetis com la gestacional, que és la hiperglucèmia que pot aparèixer per primer cop durant l'embaràs i que acostuma a desaparèixer al final de la gestació.

És fonamental que les persones que la pateixen facin un bon control i seguiment de la diabetis per tal d'evitar complicacions agudes (hipoglicèmies o hiperglicèmies) i retardar les complicacions cròniques de la malaltia que poden aparèixer a llarg termini, com són la discapacitat visual, l'alteració en el funcionament renal, alteracions circulatòries o els problemes cardiovasculars.

La intervenció s'ha fet públic coincidint amb el dia mundial de la diabetis que se celebra aquest dijous per crear consciència sobre la malaltia. El tractament es va fer el passat mes d'octubre.