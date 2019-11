Fira Nuvis torna a Manresa amb una exposició de vestits dels anys 50 i 60

Tot el que cal organitzar per a una ocasió tan especial com és un casament es podrà conèixer de primera mà aquest cap de setmana a Manresa, en una nova edició de la Fira Nuvis, que tindrà lloc dissabte i diumenge al Palau Firal. La mostra seguirà la línia de l'edició de l'any passat, amb un nombre similar d'estands i amb l'objectiu, igual que llavors, de promocionar el Bages com a lloc ideal per casar-s'hi. Els organitzadors, Fira Manresa, asseguren que la majoria de visitants que passen per la Fira Nuvis són de Manresa i de la comarca, però també n'hi ha de fora i volen atraure'ls perquè acabin muntant el seu gran dia en un entorn bagenc, amb moltes masies que s'han reinventat com a espais de cerimònies.

Malgrat que el certamen no experimentarà canvis rellevants respecte a edicions anteriors, sí que hi ha una novetat que crida l'atenció. Es tracta d'una exposició de vestits de núvia antics, dels anys 50 i 60, que es podrà veure durant tot el cap de setmana i per segona vegada a la comarca. La primera va ser a Fonollosa, aquest estiu, dins la programació d'actes de la festa major. Quima Fargas, de l'Associació Cultural de Fonollosa, entitat creadora de la mostra, detalla que són vestits de núvia de dones de Camps i Fonollosa. Les famílies els van deixar prestats a l'associació per organitzar la mostra en el marc de la festa major i ara aquests vestits sortiran per primer cop de Fonollosa i seran exposats al Palau Firal. Tot i que la majoria daten dels anys 50 i dels 60, n'hi ha algun de més antic, subratlla Fargas.



Prop de quaranta estands

L'exposició de vestits vintage, com n'hi diu la comercial de Fira Nuvis, Sílvia Invers, va ser descoberta l'estiu passat per membres de Fira Manresa i es va proposar a l'entitat que portessin la mostra al certamen dedicat al món dels casaments que té lloc cada any a la ciutat. Compartirà escenari amb prop d'una quarantena d'estands on les parelles trobaran informació sobre tots els elements a tenir en compte abans del «sí, vull»: fotografia, restauració, wedding planner, moda nupcial, floristeria, joieria, pastisseria, perfumeria i cosmètica, salut i nutrició, animació, discjòqueis i lloguer de vehicles. L'any passat hi va haver 35 expositors: ara, s'han sumat a la proposta nous estands de viatges, de roba de dona i una masia.

Només una desfilada

Segons Joan Haro, coordinador de Fira Manresa, l'assistència de visitants que s'espera és la mateixa que en edicions passades. Entre 1.600 i 1.800 persones passen cada any per la fira dels nuvis a Manresa, un certamen que es va organitzar per primer cop el 2009 amb el nom de Celebrem i que ha anat canviant de format i també de nom al llarg dels anys: Fira Nuvis Catalunya Central, Wedding Experience Catalunya Central i ara Fira Nuvis.

Haro explica que aquesta edició només comptarà amb una desfilada nupcial, que es farà diumenge a 2/4 d'1 del migdia. Anirà a càrrec de la botiga de vestits de núvia Forrellat Fusió, de Sabadell. L'any passat es van fer tres desfilades per l'increment d'expositors de vestits de núvia i també de nuvi, però enguany només se n'ha organitzat una. Tampoc es faran els tastos de vins del Bages que es van programar el 2018, «perquè no van tenir gaire acceptació», segons Haro.

La Fira Nuvis es podrà visitar gratuïtament dissabte i diumenge d'11 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 8 del vespre. Les parelles que contractin serveis per al seu casament al certamen podran entrar al sorteig de nits d'allotjament en masies del territori i de complements de núvia. També es regalaran 200 arracades criolla entre totes les persones que passin per la fira.