Manresa centra en la prevenció el dia contra la violència masclista

L'Ajuntament de Manresa, a través del Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (SIAD) i el Consell Municipal dela Dona, presenten una nova edició de la campanya de sensibilització al voltant del Dia Internacional per a l'eliminació dela Violènciacontra les Dones que enguany es centrarà de forma especial en les violències sexuals, una greu xacra social que s'ha vis cut de molt a prop a la capital del Bages.

La violència sexual contempla moltes situacions diferents que succeeixen a les vides de les dones i de les nenes. L'assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals són formes d'aquesta violència masclista que utilitza el sexe com a forma de control i dominació envers les dones.

Han presentat els actes de la campanya la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas; la representant del Consell Municipal de la Dona; Sandra Pujol Solernou; i la tècnica municipal, Carme Batista Albacete.



Sensibilitzar els joves

Per tal de posar fre a aquesta violència és especialment important la prevenció i sensibilització entre els col·lectius més joves. Amb aquest objectiu s´han programat un seguit d'activitats adreçades a l'alumnat de secundària, com el concurs de manifestos contra les violències sexuals, el taller "Quan no és si: Amor o violència", els tallers d'educació sexoafectiva "Emocions, sexe i plaer" i l' exposició interactiva "Tabú. Tu tries que t'hi jugues", que organitza l'Oficina Jove del Bages.

Igualment, s'han programat dues ponències obertes al públic en general que tractaran, també, el tema de les repercussions de les violències sexuals. La primera, que tindrà lloc el dijous 21 de novembre i està organitzada per Fem Pit, porta per títol "Violència sexual i lactància: aspectes psicològics als quals s'enfronten les mares que han patit violència sexual", anirà a càrrec de Cristina Silvente Troncoso, psicòloga dedicada a la salut perinatal i assessora de lactància.

La segona de les xerrades titulada "Violències sexuals: posar al centre la reparació", anirà a càrrec de Montse Pineda Lorenzo de Creació Positiva i es farà el dia 26 de novembre a les 19 h. Pineda abordarà la importància de reparació social després dels fets ocorreguts a Manresa, atès que impliquen un gran impacte psicològic en les dones però també per la comunitat. Totes dues conferències es realitzaran al Centre Cultural el Casino.

D'altra banda, s'oferirà, el dia 2 de desembre, de 17 a 20 h, una formació contra les agressions sexistes en espai d'oci nocturn adreçat a personal dels bars i locals d'oci nocturn que es durà a terme a l'Oficina Jove del Bages. Inscripcions obertes.

També s'ha organitzat un taller d'autodefensa per a dones que es portarà a terme al Casal de les Escodines del 21 de novembre al 12 de desembre, tots els dijous de 17 a 19 h. És un taller pensat per dones de qualsevol edat i estat físic.

Al seu torn, l'entitat Goss.o.s k9 explicarà el seu projecte, que ja compta amb una experiència de sis anys, sobre com els gossos poden protegir i convertir-se en els millors amics de les dones víctimes de violència masclista.

A més, el Centre Cultural El casino acollirà, el dia 4 de desembre, la presentació del vídeo denúncia "Ser noia i viure al carrer" creat per l' Associació Al Noor que recull experiències reals de les discriminacions i agressions masclistes que pateixen les noies que surten dels centres de menors no acompanyats.



Acte institucional



L' acte institucional contra les violències sexistes, es durà a terme el mateix dia 25 de novembre a les 12 h a la Plaça Major. Durant l' acte es podrà veure l'acció artística " Cadires buides " que anirà a càrrec de Laia Rivero i l' alumnat dels institut Lluis de Peguera i Guillem Catà. Es preveu la presencia de més de 500 joves dels centres de secundària de la ciutat

El Consell Municipal de la Dona mostrarà el seu rebuig contra la violència masclista replicant en un nou espai públic l'obra de l' artista mexicana Elina Chauvet, "Sabates vermelles". Aquesta acció artística de gran impacte visual i sensibilitzador , es va crear fa dos anys amb l' implicació de moltes entitats i grups de la ciutat que van col·laborar pintant les sabates.

Enguany s'ha triat la plana de l' Om per realitzat el muntatge artístic, que hi restarà durant tot el dia. A les 19 h a la mateixa plaça es realitzarà l' acte de rebuig amb les actuacions de l'alumnat de batxillerat artístic escènic creades especialment per aquest acte.

També des del consell Municipal s'ha organitzat, pel dia 27 de novembre, el taller " Dona, aprèn a posar límits", que anirà a càrrec de Veronica Soto Vila. El taller es realitzarà al Centre Cultural el Casino de 11 a 12.30 del mati .

La campanya de sensibilització al voltant de l'eliminació de la violència contra les dones compta amb altres entitats i institucions de la ciutat que s'hi han sumat organitzant diferents actes, com La Biblioteca del Casino, l' Oficina Jove del Bages, el Casal de joves de la Kampana, Creu Roja, Casal Cívic i Av de la Font del Capellans, les associació Al Noor i Fem Pit, la Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central, el Departament d' Arts Visuals de l IES Lacetània i els IES secundaria Guillem Catà i Peguera.

Per la seva banda, l'Institut català de les Dones organitza una formació per impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la comunicació, i avançar en la normalització i l'equilibri de la representació que des dels mitjans de comunicació i les institucions públiques es fa de dones i homes. A Manresa tindrà lloc els dies 2 i 16 de desembre al Palau Firal. Per a més informació clicar AQUÍ



Programa d'actes

De novembre 2019 a març 2020. Taller "No em controlis: prevenció de les relacions abusives". Adreçat a l'alumnat de 4t d'ESO i 1r de cicles formatius.Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa

Durant el mes de novembre. Concurs de manifestos contra la violència sexual.Adreçat a tot l'alumnat de secundària. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa. Col·labora: Consell Municipal de la Dona.

Durant els mesos de novembre i desembre. Taller "Emocions, sexe i plaer: educació sexoafectiva". Adreçat a l'alumnat de batxillerat i segons de cicles formatius. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa

21, 28 de novembre, 5 i 12 de desembre. Taller d'autodefensa per a dones. A càrrec del col·lectiu Autodefensaesactitud. Horari: Dijous de17 a19 h. Lloc: Casal de les Escodines. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa.

Dijous 21 de novembre. Xerrada "Violència sexual i lactància: Aspectes psicològics als quals s'enfronten les mares que han patit violència sexual". A càrrec de Cristina Silvente Troncoso, psicòloga dedicada a la salut perinatal, assessora de lactància. Hora: 18 h. Lloc: Centre Cultural el Casino. Organitza: Fem Pit i SIAD

Dilluns dia 25 de novembre. Penjada del llaç blanc a la façana de l'Ajuntament. Quan no és sí: amor o violència?Dinàmiques per a reflexionar sobre les violències sexuals adreçat a l'alumnat de secundària. A carrer d'Oriol Segon Torra i Diana Pinzón Sanabria. Sessions a les 9.30 i les 12.30 h. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa. Acció artística "Sabates vermelles" durant tot el dia a la Plana de l'Om. Organitza: Consell Municipal de la Dona. Acte institucional contra les violències sexistes. Lectura de manifestos, actuació musical i acció artística a càrrec de Laia Rivero i l'alumnat dels instituts Guillem Catà i Lluís de Peguera. A les 12 h a la Plaça Major. Organitza: SIAD Montserrat Roig - Ajuntament de Manresa. Col·labora: Centres d'educació secundària, Taller de cançons de tots els temps del Programa de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de la Dona. Acte de rebuig a la violència masclista. Actuacions artística a càrrec de l'alumnat de batxillerat artístic escènic de l'Institut Lluís de Peguera. Dins l'acció artística "Sabates vermelles", a les 19 h a la Plana de l'Om. Organitza: Consell Municipal de la Dona.

Dimarts 26 de novembre. Xerrada "Violències sexuals: posar al centre la reparació". A càrrec de Montse Pineda Lorenzo, de Creación Positiva. Hora: 19 h, al Centre Cultural el Casino. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa

Dimecres 27 de novembre. Taller "Dona, aprèn a posar límits". A càrrec de Verónica Soto Villa, coach, especialitzada en dona i periodista. A les 11h al Centre Cultural el Casino. Organitza: Consell Municipal de la Dona.

Dilluns 2 de desembre. Formació contra les agressions sexistes en espai d'oci. Adreçat a personal dels bars i locals d'oci nocturn. Hora: de 17 a20 h. Lloc: Oficina Jove del Bages-Espai Joan Amades. Organitzen: SIAD Montserrat Roig i SAI. Ajuntament de Manresa.

Dimarts 3 de desembre. Xerrada "Gossos que protegeixen dones víctimes de violència masclista". Presentació de l'experiència després de sis anys d'implementació del projecte. A càrrec de Goss.o.s k9. Hora 19 h. Lloc: Centre Cultural el Casino. Organitza: SIAD Montserrat Roig. Ajuntament de Manresa

Dimecres 4 de desembre. Presentació del documental "Ser noia i viure al carrer". Un vídeo denuncia sobre les discriminacions i agressions masclistes que pateixen les noies quan surten dels centres de menors no acompanyats. A càrrec d' Adriana Gómez Montoya i Hamida Hantout Zaidi. Hora 18h. Lloc: Centre Cultural el Casino. Organitza: Associació Al Noor i SIAD Montserrat Roig.

Dades sobre violència



Fins al 5 de novembre, el govern reconeix 54 víctimes mortals per violència masclista a Espanya durant el 2019: 51 dones assassinades per les seves parelles, i 3 menors pel seu progenitor. Però entitats com Feminicidio.net registren també més feminicidis que no surten a les xifres oficials. Són les següents:



4 dones assassinades per la parella

5 dones assassinades per homes que no pertanyen al seu cercle íntim

El crim no esclarit d'una nena de 14 anys a Mataró

18 dones assassinades per familiars

1 dona assassinada per prostitució

4 dones assassinades per robatori

1 dona morta per violència comunitària/econòmica

5 assassinats de dones en què no hi ha prou dades

4 dones trobades mortes en investigació



Aquest any, també un home va ser assassinat per l'agressor d'una dona. En resum, 90 feminicidis i altres assassinats de dones en el que portem d'any a l'estat espanyol. Des de 2010 ja se n'han registrat 1.076.

A Catalunya, fins al 3r. trimestre de 2019 s'han comptat oficialment 10 dones assassinades per violència masclista: 7 en l'àmbit de la parella –tres de les quals tenien denúncia prèvia–, una en l'àmbit sociocomunitari i dues en l'àmbit familiar.

Pel que fa a les denúncies, segons el Departament d'Interior, fins al segon trimestre de 2019 s'han fet 7.787 denúncies de violència masclista, el 81% en l'àmbit de la parella i la resta en l'àmbit familiar. Les dades consoliden la tendència del 2018, en què es van produir un total de 15.982 denúncies per violència masclista.

També s'han comptabilitzat a Catalunya, fins a 31 de juny de 2019, 4 mutilacions genitals femenines, 7 matrimonis forçats i 859 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de les dones, les quals majoritàriament tenen d'11 a 20 anys.

En aquest sentit cal destacar que Manresa ha estat un dels municipis, junt amb el de Santa Coloma de Gramenet, per participar en una prova pilot per tal d'elaborar un protocol per a la prevenció i l'abordatge del matrimoni forçós que s'està duent a terme des de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i que consisteix en fer un acompanyament als diferents professionals que es poden trobar davant d'una situació de matrimoni.

La Línia d'Atenció a les Dones en situació de violència de la Generalitat ha rebut fins al setembre de 2019 7.200 trucades per violència masclista, majoritàriament psicològica i en l'àmbit de la parella. Un 3% de les trucades provenen de les comarques centrals.

Segons el Consell General del Poder Judicial, a Catalunya, fins al segon trimestre de 2019 s'han adoptat el 59% de les ordres de protecció admeses a tràmit, en una proporció lleugerament superior respecte de l'any passat.

Fins a 31 d'octubre de 2019 el servei estatal ATENPRO de protecció a dones víctimes de violència masclista mitjançant teleassistència mòbil ha registrat 2.119 usuàries actives a Catalunya. A Manresa, fins al setembre, 38 dones han utilitzat aquest servei. El 65% hi continua d'alta.

El SIAD ha atès fins al 7 de novembre un total de 269 dones. Majoritàriament tenen de30 a 45 anys i la nacionalitat espanyola. Fins a la data, el SIAD ha atès 220 dones per violència masclista, tant antiga com actual.