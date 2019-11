El Museu Comarcal rep la meitat dels usuaris que tenia mentre espera que acabin les obres

De 12.632 usuaris el 2017 a 5.666 aquest 2019, fins al setembre passat inclòs. En números rodons, el Museu Comarcal de Manresa ha perdut la meitat dels usuaris d'ençà que va haver de tancar bona part de les seves sales -l'exposició permanent i l'Espai Memòries- després que uns revoltons a punt de cedir posessin en evidència que l'edifici tenia deficiències estructurals. A les obres per resoldre-ho s'hi ha sumat l'endarreriment de les dels nous accessos, iniciades el juny del 2017 i que havien de durar sis mesos.

Tal com mostren els gràfics adjunts, els més de 12.600 usuaris del 2017 ja van baixar el 2018 fins a 7.700 i, enguany, fins al setembre, a 5.600. D'ençà que el 2 de desembre del 2017 es va haver de tancar per prevenció l'exposició permanent i l'Espai Memòries, només és oberta la planta baixa, on hi ha la recepció, la sala de la imatgeria i la sala d'exposicions temporals i, a la segona planta, la Sala d'Antoni Viladomat.



Mentrestant, un «Museu petit»

A la coneguda com Sala dels Gegants, els responsables del museu hi han muntat aquest estiu un petit tast del que es pot trobar a l'exposició permanent. Li han posat un rètol on resa «Museu petit».

Pel que fa als usos, la comparativa també mostra la corresponent davallada que hi ha hagut acompanyant a la dels usuaris. De poc més de 19.000 usos el 2017 a 10.200 fins al setembre passat inclòs. Tot i que d'aquest any falten per comptabilitzar els mesos d'octubre a desembre, cal dir que el mes de desembre del 2017 ja no va ser normal perquè el tancament de les sales es va fer el dia 2.

El Museu Comarcal fa anys que espera una millora que el converteixi en un referent del barroc a Catalunya, i la celebració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa, el 2022, va ser l'excusa per donar una empenta a aquest projecte.

Després de la rehabilitació de dues sales a l'ala que dona al car-rer de Viladordis, de la rehabilitació del claustre, i de la instal·lació d'una rampa que ha de connectar amb els nous accessos a la façana on hi havia la Sala Ciutat, que va anar a terra, el juny del 2017 va començar una nova fase d'obres amb una durada prevista de 6 mesos per fer aquests nous accessos. El novembre, uns revoltons a punt de caure a l'ala on treballaven els operaris van fer aturar les obres i van obligar al tancament de les sales del museu.

L'Ajuntament va encarregar una diagnosi de la situació i la identificació de les actuacions necessàries per evitar mals majors a un equip multidisciplinar que va incloure un equip d'arquitectes, un biòleg i un patòleg de la fusta.

El març del 2018, el consistori va rescindir el contracte a l'empresa responsable de fer els nous accessos, Construcciones Fertres. Va exposar incompliment de terminis i «manca de planificació i deficiències d'execució de l'obra». L'empresa, per la seva banda, va atribuir el retard al fet que havien hagut de treballar seguint un projecte «que és un desastre».



Represa de les obres

El març passat es van reprendre les obres als accessos, a càrrec de Constructora del Cardoner. Havien de durar quatre mesos. A part, abans de l'estiu era previst que comencés l'actuació per reforçar i substituir els sostres de la primera i segona plantes de les ales nord i oest, que donen a la Via de Sant Ignasi i a la plaça.

El trasllat del centre d'acollida dels pelegrins que fan el Camí Ignasià de l'espai que ocupa actualment al Museu Comarcal a l'Espai Manresa 1522, finalment, no ha estat necessari. L'Ajuntament el va anunciar el juny del 2018.