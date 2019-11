Protecció Civil realitza simulacres d'evacuació o confinament a les escoles de Manresa

Protecció Civil de Manresa organitza durant aquests primers mesos de curs escolar un simulacre sorpresa a les escoles públiques de la ciutat. L'acte es realitza anualment als centres per tal de familiaritzar mestres, infants i treballadors amb el pla d'evacuacióo de confinament, així com per revisar els protocols d'actuació dels diferents centres que ho sol·liciten, els rols i funcions de cadascun dels responsables i el punt de reunió posterior a l'evacuació.

Habitualment la Policia Local, els Bombers i els Mossos d'Esquadra, se'ls convoca des de Protecció Civil i, es desplacen fins al corresponent centre, on fan d'observadors en el funcionament del simulacre. Després es fa una reunió amb tots ells per tal d'aportar tot el que s'hagi detectat, sempre per millorar l'operativitat d'aquests simulacres.

El simulacre d'evacuació, que es realitza segons sol·licitud dels responsables dels centres,i es fa per sorpresa a la resta de personal i alumnat, s'ha executat aquesta setmana al CEIP Valldaura, on alumnes, mestres i treballadors van simular una evacuació per incendi al centre i van seguir el protocol prèviament estudiat. L'evacuació va servir per analitzar possibles punts de millora i efectuar una sortida del centre més efectiva i amb major rapidesa.

Protecció Civil de Manresa realitza habitualment simulacres i emet informes de tot allò que s'ha observat, per tal de millorar els protocols d'evacuació i confinament, a centres escolars de primària, secundària i llars d'infants, i tots els centres d'ensenyament que ho sol·licitin, així com a diversos equipaments i empreses, tant públics com privats.

A la ciutat de Manresa, es pot sol·licitar l'organització de simulacres d'evacuació o confinament, contactant amb Protecció Civil de Manresa trucant al 93 872 91 00, per la web municipal o enviant un correu electrònic a ptc@ajmanresa.cat.