La UManresa revoluciona el seu centre de simulació clínica amb un milió d'euros

Aprofitant la parada de les vacances d'estiu, la UManresa ha revolucionat l'espai dedicat a la simulació clínica. Ho ha fet amb una inversió d'1 milió d'euros. El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) ocupa 1.000 metres quadrats de la Clínica Universitària.

Situat a la segona planta de la CU+, ha ocupat les aules de fisioteràpia i infermeria que hi havia abans, que s'han traslladat, les primeres, a la FUB3, i les segones, a la primera planta de la mateixa CU+. El resultat són 8 unitats de simulació que poden treballar simultàniament donant formació fins a 120 persones alhora i recrear fins a 50 escenaris diferents, tant des de l'àmbit de les ciències de la salut com de les ciències socials. Totes les unitats estan dotades de la tecnologia més pionera amb l'objectiu que es puguin recrear situacions reals, documentar-les i que els alumnes les puguin analitzar després. Situacions que es trobaran en la seva vida laboral quan treballin.

UManresa es pionera en la implantació d'aquesta metodologia i des de fa quatre anys imparteix el que va ser el primer Màster Universitari de l'estat espanyol especialitzat en simulació, al costat de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC, que dirigeix Carmen Gomar.

Quan va entrar en funcionament la CU+, el 2012, ja va incorporar tres espais dedicats a la simulació, amb un quiròfan inclòs, que també s'ha millorat. Ara, però, és tota la planta la que s'hi dedicarà exclusivament. A més a més, s'ha perfeccionat i ampliat la tecnologia necessària per fer-la funcionar.

El director general de la FUB (UManresa), Valentí Martínez, i Teresa Solé, directora de la CU+, han presentat aquest matí de dijous les instal·lacions als mitjans locals. També han participat en una part de la visita Gomar; Aida Camps, coordinadora acadèmica de simulació CISARC, i Fran Pérez, tècnic en simulació. Martínez ha assenyalat que, actualment, el CISARC de Manresa és únic a Catalunya i l'estat espanyol a nivell universitari. Per part seva, Solé ha destacat els bons resultats que té aquesta metodologia en la formació dels alumnes.



Les instal·lacions



El llarg passadís de la segona planta el rep un taulell amb el logo del CISARC, el nom del qual s'ha escurçat: ara es diu Centre d'Innovació en Simulació. En aquest taulell -també hi ha una zona d'espera- ja hi ha càmeres al sostre per poder-hi recrear alguna situació d'atenció que després els alumnes puguin estudiar. A mà esquerra hi ha tres unitats que recreen una habitació d'hospital; un vidre les separa de l'espai d'observacio, on hi ha cadires i una pantalla de televisió amb què els alumnes poden observar detalls de la recreació, si s'escau. Al costat, hi ha la sala de control, on un tècnic controla la gravació de la imatge i el so, la il·luminació i tot el necessari per fer la recreació el més real possible, fins i tot si ha de moure el llit o els ninots que hi ha simulant els pacients. Les habitacions poden recrear des d'una habitació d'hospital a una de la UCI i fins i tot la d'una partera. Seguidament, hi ha dues unitats que imiten una consulta, que pot ser de fisioteràpia o d'una altra especialitat.

Al passadís de mà dreta hi ha el quiròfan i dos despatxos que permeten fer les simulacions per als estudiants d'educació infantil i empresa. En totes, la metodologia és la mateixa: un escenari on es fa la recreació, un vidre al mig -que és transparent a la banda dels observadors i un mirall a la de l'escenari- i un espai amb cadires per poder observar. Finalment, hi ha una sala que reprodueix el menjador d'un domicili, també, per fer-hi recreacions. Aquí, a més a més, és on passen els temps mort els actors o experts que participen en les recreacions.

La planta la complementen despatxos, serveis, una aula, magatzem i un laboratori per poder experimentar en temes de simulació per poder-los anar incorporant. Solé ha destacat que, malgrat que el CISARC ha incorporat tota l'experiència acumulada al llarg dels anys en la metodologia de la simulació, a la UManresa no hi ha sostre. És a dir, que les millores són constants.