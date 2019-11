Una inversió d'un milió d'euros fa únic el centre de simulació clínica d'UManresa

Teresa Solé, directora de la CU+; Carmen Gomar, directora de la càtedra; Fran Pérez, tècnic de simulació del CISARC; Aida Camps, coordinadora del CISARC, i Àngels Fusté, Comunicació d'UManresa, en una de les unitats. Darrere del seu reflex al mirall hi ha situat l'espai d'observació des d'on els alumnes segueixen la simulació g. c.

La simulació és un puntal bàsic de la UManresa a l'hora d'educar els seus estudiants. Des d'aquest curs, pot fer-ho en unes condicions ideals gràcies al nou Centre d'Innovació en Simulació (CISARC), que ocupa la seg0na planta sencera de la Clínica Universitària (CU+). El director general de la FUB (UManresa), Valentí Martínez, destacava ahir en la presentació de les instal·lacions que «ni a Catalunya ni a l'Estat no existeixen equipaments d'aquest tipus vinculats a una universitat».

Quan es va inaugurar la CU+ el 2012 ja va incorporar tres unitats de simulació, incloent-hi un quiròfan on es poden fer operacions reals. Ara, una inversió d'un milió d'euros ha fet possible incrementar aquestes unitats fins a vuit i instal·lar-hi la tecnologia més puntera. Ocupen 1.000 m2.

A banda i banda del passadís de la CU+, on fins ara hi havia aules de fisioteràpia i infermeria, que s'han traslladat a la FUB3 i a la primera planta de la CU+, respectivament, hi ha repartides les vuit unitats de simulació, pensades no només per als estudis de Ciències de la Salut i Medicina sinó també per als de Ciències Socials. Teresa Solé, directora de la CU+, remarcava ahir que «fer cada cop més simulació en els àmbits d'empresa i educació és un dels objectius que ens hem marcat amb l'ampliació». També s'ofereix formació a empreses, institucions i col·lectius interessats en aquesta metodologia. Martínez va posar l'accent en el fet que la UManresa en sigui pionera. L'any 2015 va crear el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), que ara ha escurçat el nom. L'any a sobre va començar a impartir el que va ser el primer màster universitari de l'Estat espanyol especialitzat en simulació, i enguany ha inaugurat la primera càtedra, també, de l'Estat, dirigida per la doctora Carmen Gomar.



Cara a cara amb casos reals

La simulació consisteix a posar els alumnes cara a cara amb situacions reals amb què es trobaran quan facin el salt al món laboral. Ho fan, però, en un entorn segur i controlat per poder detectar errors i aprendre a corregir-los. A banda d'observar-la directament, la simulació s'enregistra per després analitzar-la amb calma. Solé comentava ahir, quant a la resposta de l'alumnat, que «els motiva molt i ho valoren molt positivament. La metodologia permet aprenentatge i, en determinats moments, també avaluar l'alumne, i això té un plus d'exigència o estrès per a ells». Des del primer curs ja hi entren en contacte.