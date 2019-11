L'Escola d'Hoteleria Joviat participarà al concurs de cuina de TV3 «Joc de cartes»

El mes vinent, si no hi ha res que ho impedeixi, com ara l'actualitat informativa, s'emetrà el darrer capítol de la tercera temporada del programa de TV3 Joc de cartes, que condueix Marc Ribas. En lloc de presentar una competició entre restaurants, en aquest capítol el que competiran seran escoles d'hoteleria, una de les quals serà la manresana Joviat.

A Joc de cartes, cada setmana s'enfronten quatre restaurants de la mateixa zona i amb el mateix tipus de cuina. Els propietaris dels negocis són els jutges i han de valorar la competència, mentre que el conductor del programa, el cuiner Marc Ribas, té el vot decisiu per determinar quin és el millor dels quatre establiments.

Durant el concurs no només es té en compte la proposta gastronòmica de cada restaurant, sinó que també es valoren l'espai, el servei, la cuina i el preu. El concurs adapta el format My restaurant rocks, un programa impulsat per Red Arrow International que ja s'ha adaptat a Itàlia, a Alemanya i també a França.

Al capítol on sortirà la Joviat, participació que s'ha portat amb el més estricte secretisme, l'escola manresana competirà amb altres centres dedicats a formar professionals de la gastronomia.



31 anys de trajectòria

El juny de l'any passat, l'Escola d'Hoteleria Joviat va celebrar els 30 anys. Ho va fer amb un acte que va coincidir amb la graduació de gairebé noranta alumnes que aquell curs van acabar els seus estudis; 49 de cuina i serveis; onze de pastisseria i 28 del grau superior en Direcció de Cuina. Tots ells van rebre la insígnia del centre. A l'acte es van repartir premis entre cuiners que actualment marquen tendència que es van formar a l'escola manresana.