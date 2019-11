Rècord d'atencions a dones per violència masclista des de principi d'any a Manresa

El Servei d'Informació i Atenció a la Dona de l'Ajuntament de Manresa ha atès enguany fins al 7 de novembre 220 dones per violència masclista, tant antiga com actual.

En el mateix període ha donat servei a un total de 269 dones, majoritàriament d'entre 30 a 45 anys i de nacionalitat espanyola.

Aquesta informació va ser feta pública ahir i marca un nou rècord en les atencions del servei a les dones de la capital del Bages. L'any passat, fins al 12 de novembre, havia realitzat 217 intervencions i en anys anteriors la xifra va ser substancialment més baixa: 187 el 2017, 171 el 2016, 162 el 2015, 128 el 2014, 132 el 2013, 134 el 2012, 110 el 2011, 108 el 2010, 98 el 2009 i 72 el 2008.

El SIAD Montserrat Roig i el Consell Municipal de la Dona van presentar ahir una nova edició de la campanya de sensibilització al voltant del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que enguany es centrarà de forma especial en les violències sexuals, una greu xacra social que s'ha viscut de molt a prop a la capital del Bages.

La violència sexual inclou moltes situacions diferents que succeeixen a les vides de les dones i de les nenes. L'assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals són formes d'aquesta violència masclista que utilitza el sexe com a forma de control i dominació envers les dones.



Començar pels més joves

Van presentar els actes de la campanya la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas; la representant del Consell Municipal de la Dona; Sandra Pujol Solernou; i la tècnica municipal, Carme Batista Albacete.

Per tal de posar fre a aquesta violència van destacar la importància de la prevenció i la sensibilització entre els col·lectius més joves. Amb aquest objectiu s'han programat activitats adreçades a l'alumnat de secundària, com el concurs de manifestos contra les violències sexuals, el taller «Quan no és sí: amor o violència», els tallers d'educació sexoafectiva «Emocions, sexe i plaer» i l' exposició interactiva «Tabú. Tu tries què t'hi jugues», que organitza l'Oficina Jove del Bages.

També s'han programat dues ponències obertes al públic. La primera serà dijous a les 6 de la tarda al Casino i tractarà la «Violència sexual i lactància: aspectes psicològics als quals s'enfronten les mares que han patit violència sexual», anirà a càrrec de Cristina Silvente Troncoso, psicòloga dedicada a la salut perinatal i assessora de lactància. És organitzada per Fem Pit.

La segona serà «Violències sexuals: posar al centre la reparació»,a càrrec de Montse Pineda Lorenzo, de Creació Positiva, i es farà el 26 de novembre a les 7 de la tarda, també al Casino.

Altres actuacions són formació contra les agressions sexistes en espai d'oci nocturn; taller d'autodefensa per a dones; la presentació del vídeo denúncia «Ser noia i viure al carrer» creat per l' Associació Al Noor. L'acte institucional serà el 25 de novembre a les 12 del migdia i el mateix dia es repetirà l'acció «Sabates vermelles».