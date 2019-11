Les relíquies de santa Bernardeta ja són a Manresa

L'antiga església de Sant Josep del barri del Poble Nou de Manresa, a la plaça de Mossèn Vidal, s'ha omplert aquest migdia per rebre les relíquies de santa Bernardeta, la pastora de Lourdes (França) a qui es va aparèixer la Mare de Déu en diverses ocasions i que va originar el conegut santuari de Lourdes, on els creients peregrinen pels poders curatius que se li atribueixen.

Els assistents, principalment gent gran i canalla del col·legi Ave Maria, han pogut estimar una medalla que penjava de l'urna amb les relíquies, que han quedat exposades a l'església. Aquesta tarda, a les 4, seran portades a la veïna parròquia de Sant Josep, al carrer amb el mateix nom, on seran venerades i tindrà lloc un acte marià. A les 6, es farà rés del rosari, una missa i veneració.

De Manresa, les relíquies marxaran cap a Igualada, on passaran la nit. Arribaran a les 9 del vespre al monestir de les Carmelites Descalces d'Igualada-Jorba, on es farà una vetlla de pregària; demà al matí, a les 8, hi haurà eucaristia i veneració al monestir, i a les 10, eucaristia a l'assil del Sant Crist d'Igualada, veneració i comiat.

A 2/4 de 6 de la tarda es podran venerar a l'església de les Germanes Sagramentàries de Berga, on hi haurà rosari a les 7 de la tarda i missa a 2/4 de 8 del vespre. I, diumenge, arribada i salutació a la plaça del Camp de Solsona a les 11 del matí; missa a les12 del migdia a l'església del Cor de Maria presidida pel bisbe de Solsona i veneració. A la tarda, les relíquies marxaran cap al santuari de Fàtima, a Tàrrega.



Any de santa Bernardeta



L'any 2019 ha estat declarat l'Any de Santa Bernardeta per celebrar els 175 anys del seu naixement i els 140 anys del seu traspa?s. Amb motiu d'aquesta commemoracio?, diverses dio?cesis de l'Estat espanyol i de Catalunya acullen des de començaments de setembre fins a mitjan desembre les seves reli?quies, amb l'objectiu d'apropar la figura d'aquesta santa a totes aquelles persones que, per diverses circumsta?ncies, no poden pelegrinar al santuari de Lourdes.

L'arribada a Manresa de les relíquies ha estat possible gràcies a la implicació de l'Hospitalitat de la Mare de Déu Lourdes al Bages. El seu delegat, Josep Maria Coll, comentava a Regió7 que en els 52 anys que fa que peregrina a Lourdes és la primera vegada que les relíquies fan una visita com aquesta.

L'arribada a Manresa d'aquest migdia ha estat, puntual, al pati que hi ha al costat de l'església, on l'urna de les relíquies ha estat guarnida amb flors. Una petita processó les ha dut a l'interior del temple juntament amb una imatge de la Mare de Déu i ambdues han quedat exposades a l'altar al costat d'una foto de santa Bernardeta.



Mossèn Joan Prat, rector de la parròquia, ha fet una celebració en la qual ha recordat especialment i ha demanat pregar per les persones malaltes que pateixen i per les que les cuiden. Han resat tres Ave Maria i els infants han cantat una canço a la Mare de Déu. Seguidament, mossèn Prat ha recordat als presents que a l'urna hi ha una part del cos incorrepute de santa Bernardeta i l'ha presentat com un exemple a seguir.

Els primers a venerar les relíques han estat els infants situats a banda i banda de l'església, que han anat passant davant del mossèn per besar la imatge que ell els ha presentat abans de tornar cap a l'escola. Després, ho ha fet la resta de gent. Al cap d'una bona estona d'acabar l'acte, encara hi havia gent asseguda als bancs venerant la santa.



Una pastora gascona



Bernadeta Soubirous (Lorda, 7 de gener de 1844-Nevers, 16 d'abril de 1879) era una pastora gascona que va manifestar que havia tingut una sèrie d'aparicions marianes, l'any1858, a la gruta de Massabielle, que van ser investigades per l'Església. Mentre s'examinava l'afer, van començar a haver-hi notícies de guaricions inexplicables a la cova de les aparicions. El 25 de febrer, en presència d'una gentada i mentre tenia una de les visions, va obrir-se una deu d'aigua sota les mans de la noia, font que continua rajant avui dia.

L'Església Catòlica va acceptar que les aparicions havien estat reals. Des que va morir va ser venerada popularment a Nevers, tant per les seves visions com pels miracles que se li van atribuir. Ràpidament, la veneració s'estengué per Europa. El procés de canonització s'inicià l'octubre de 1909 i el 1923 Pius XI reconegué l'heroïcitat de les virtuts de Bernadeta i en permeté el culte.

Fou beatificada el 12 de juny de 1925 i canonitzada el 8 de desembre del 1933 per Pius XI com a santa Bernadeta de Lorda. La seva festivitat se celebra el 16 d'abril, aniversari de la seva mort, i a França el 18 de febrer, aniversari de les visions.

El seu cos es troba incorrupte i es pot veure en el Convent de Saint-Gildard de Nevers, dins una urna de vidre. És patrona dels malalts, de les persones ridiculitzades per la seva pietat, dels pobres i de les pastores i pastors.

Al costat de la gruta on Bernadeta Soubirous va tenir 18 visions, el primer que es va construir va ser la Basílica de la Immaculada Concepció, ampliada després amb la Basílica de Nostra Senyora del Rosari i la Basílica de Sant Pius X. L'àrea que la compon té 52 hectàrees amb 22 llocs de culte, i amb dades del 2010, la visiten 6 milions de persones l'any. Entre aquests pelegrins n'hi ha més de 100.000 que arriben de les diverses Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes. A Catalunya hi ha diverses d'aquestes hospitalitats.

El santuari de Lorda, juntament amb el de Torreciutat, Montserrat, Meritxell i el del Pilar conformen la Ruta mariana.