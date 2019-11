L'Ajuntament no té banderes a la teulada des que va sortir la sentència del procés

Nou episodi de la guerra de les banderes a l'Ajuntament de Manresa, que fa anys que va traient i reposant la bandera espanyola de la teulada de la casa consistorial.

Aquesta vegada totes les banderes de la casa consistorial es van retirar el 14 d'octubre passat, dia de la publicació de la sentència del procés, per decisió de l'equip de govern municipal.

Requerit per Regió7, l'equip de govern, format per Junts per Manresa i Esquerra, ha explicat que la retirada es va fer «a causa de la situació excepcional en què es trobava el país i d'acord amb l'ampli moviment de protesta que va sortir al carrer a partir d'aquell dia per rebutjar la sentència».

L'equip de govern ha volgut recordar que el mateix dia que va retirar les banderes l'Ajuntament va emetre un comunicat condemnant la sentència, va suspendre totes les activitats institucionals fins al divendres següent, dia 18, i es va adherir a la vaga general convocada per a aquell mateix divendres.

Alhora, va convocar per al dimecres 16 d'octubre un ple municipal extraordinari, en la mateixa línia que centenars d'altres poblacions en resposta a la crida de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), entitats municipalistes a les quals l'Ajuntament de Manresa està adherit.

Des de llavors, a la façana de l'Ajuntament hi ha una bandera estelada i un llaç groc en solidaritat amb els líders polítics i d'entitats socials independentistes empresonats. Segons el govern local, «la previsió és tornar a col·locar les banderes properament».

La darrera vegada que es va retirar la bandera espanyola va ser durant la concentració ciutadana del 3 d'octubre del 2017 a la plaça Major contra la violència desplegada per l'Estat espanyol en la votació de l'1 d'octubre. Va ser reposada 84 dies després