El Fira Nuvis arrenca al Palau Firal amb una mostra d'antics vestits com a gran atractiu

Passat i present han trobat la combinació perfecta en l'edició d'enguany del Fira Nuvis, que se celebra aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa. L'organització ha encertat de ple en la seva aposta d'incloure al certamen una mirada retrospectiva a la moda nupcial amb una exposició de vestits de núvia antics, que ahir va ser un dels principals atractius de la fira més enllà de les novetats i les darreres tendències del sector que oferien la quarantena d'expositors de què disposa enguany el certamen.

La nova exposició d'enguany ha portat al Palau Firal vint vestits de núvia d'entre els anys 1927 i 1967. És una iniciativa de Quima Fargas, una veïna de Fonollosa i membre de l'Associació Cultural i Recreativa del poble, on a l'estiu ja es va estrenar aquesta mateixa mostra si bé ara s'ha portat per primer cop a fora. I ho ha fet amb èxit, fins al punt que ahir es va convertir en un dels principals punts d'interès del conjunt del recinte firal, amb presència, també, d'algunes de les núvies que els havien portat en el seu dia, pràcticament totes de Camps i Fonollosa (vegeu-ne alguns testimonis a la pàgina següent).

És una mostra literalment en blanc i negre, al costat dels expositors de la fira, amb vestits de núvia actuals en què predomina igualment el blanc, però en combinació amb altres colors. L'exposició restrospectiva, en canvi, és bicolor, amb més negre com més antic és el vestit. Una circumstància que Fargas atribueix, en bona part, a la tradició del dol que hi havia en aquella època. I és que «el dol per la mort d'una persona directa es portava durant dos anys, i si durant aquest temps en aquella família s'havia de casar una filla, ho feia de negre, si no es volia esperar dos anys», explica.



Del negre al blanc

Amb el pas del temps, la tradició del dol, i per tant del color negre, es va anar abandonant, cada cop amb més predomini del blanc, que generalment eren llargs «i sense gens d'escot», ni al pit ni a l'esquena. Segons Fargas, també es veu una evolució quant a la confecció, en el sentit que anys enrere «sovint es feien els vestits les mateixes núvies», fins que amb el pas dels anys hi va anar havent més disponibilitat de recursos per pagar una modista.

La mostra inclou majoritàriament vestits dles anys 50 i 60, i el més antic, del 1927, era de l'àvia de Fargas, Joaquima Farré Campmany, de color negre. També hi ha exposat el de la seva mare, Maria Martorell Farré, del 1950, i ja de color blanc.

Fargas explicava ahir que no ha estat difícil recopilar tots aquests vestits per a l'exposició, si bé «hi ha moltes dones que no el guardaven». Entre altres coses, perquè «abans hi havia el costum d'aprofitar-los», de manera que, un cop casades, «adaptaven el vestit per anar a una festa o a un altre casament, i com que el feien servir sovint, l'acabaven llençant, no l'han guardat, o com que ja no s'assemblava gens a l'original, ja no se sap què se'n va fer».



La dona de blanc i l'home de blau

Fora de l'espai retrospectiu l'aspecte del Fira Nuvis és diferent. El blanc dels vestits de núvia ocupa bona part dels expositors dedicats a la moda, però també hi ha altres colors i les formes més evolucionades. «El 90 % de les núvies ara volen escots pronunciats i l'esquena descoberta, com a mínim si són vestits de fins a un 42 o un 44 de talla», apuntava Santiago Celada, que enguany exposa al certamen per la firma Mundo de Novias, de Sant Andreu de la Barca. I assegura que el color blanc acapara les comades, «tret de casaments especials, com un daurat per a una parella que es vol casar a l'estil de La Bella i la Bèstia, o el negre, per a una parella de heavies».

Olga Mosquera, de Forrelat Fusió de Sabadell, constatava el predomini del blanc en el vestit de núvia, «però més trencat i no tan pur com temps enrere», i destacava l'interès creixent «per les capes de tul, fins i tot amb caputxa», i en detriment del vel. Quant a la cua, «hi ha a qui li agrada extrallarga, fins i tot de 3 metres», però també al contrari, «fins al punt que les hem de tallar per fer vestits més còmodes». En aquest sentit, Celada, de Mundo de Novias, explicava la preocupació que hi ha pel ball, i l'opció cada cop més recur-rent «de vestits amb una sobrecua articulada que serveixi només per a la cerimònia i es pugui treure per al ball».

Per altra banda, els nuvis «van fugint del clàssic i busquen la modernitat, amb roba que no es quedi a l'armari tancada sinó que es pugui aprofitar», apuntava Guillem Martí, de Xeviot, amb seu a Sabadell. «Es porta l'esmòquing negre i també blau, però amb contrastos», i més llaç que corbata. En canvi, Albert Finestres, de l'Omm'o de Manresa, explica que quant al clàssic i modern encara «hi ha bastant de tot», si bé també coincideix amb un interès creixent dels nuvis pel color blau.



Es viatja lluny i a la platja

Quant als viatges de noces, les destinacions càlides i amb platja de les Seychelles, les Maldives, Tailàndia, Bali o Indonèsia figuren en el top de les demandes, com també els safaris, Sud-àfrica, el Japó o la costa oest dels Estats Units, segons coincideixen a explicar agències com Monviatges de Manresa i Ulisses Viatges d'Igualada. Són viatges d'uns 10 o 12 dies de mitjana, i cada cop més personalitzats.