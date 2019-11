El llac de la Fàbrica Nova desapareix

El gran toll que envoltava d'aigua l'única nau que queda dempeus de l'antic complex de la Fàbrica Nova de Manresa ja no hi és.

Tal com s'havia compromès Criteria Caixa (vegeu Regió7 del 2 de novembre), s'ha procedit a extreure l'aigua acumulada al solar de la Fàbrica Nova.

El problema va ser fet públic per veïns del sector que van denunciar que s'havia generat un toll gegant que les darreres pluges havien agreujat (vegeu diari del 25 d'octubre).

Els veïns asseguraven que, més enllà de situacions puntuals de pluja, hi ha acumulacions d'aigua que, sense arribar a generar un autèntic estany com el que hi havia fins ara, eren suficients perquè hi hagués ànecs, granotes i grans quantitats de mosquits.

La companyia ha recollit la queixa veïnal i ha procedit a buidar d'aigua el solar. Segons han explicat fons de la companyia, era la seva responsabilitat i com a tal ha complert amb les seves obligacions. I ha afegit que «és important que els veïns sàpiguen que l'empresa actua de manera responsable amb la seva propietat i que està a sobre i pendent del seu manteniment».

Criteria Caixa va revisar el sistema d'extracció de l'aigua que s'entolla a l'entorn de la Fàbrica Nova de Manresa després de les queixes expressades per veïns.

Fonts de Criteria Caixa, el hòlding d'inversions que s'encarrega de gestionar el patrimoni empresarial de La Caixa, han recordat que ja hi ha instal·lat un sistema que va extraient l'aigua i la va evacuant.