Fira Nuvis tanca portes a Manresa amb uns 1.800 visitants entre els dos dies

Manresa va acomiadar ahir la Fira Nuvis, que s'ha fet aquest cap de setmana al Palau Firal, amb una entrada d'unes 1.800 persones, segons l'organització.

Una afluència «similar a la de l'any passat», apuntava ahir el coordinador de Fira Manresa, Joan Haro, satisfet per la resposta tant del públic com del nombre d'expositors. Enguany n'hi ha hagut 39, quatre més, «i la intenció és intentar superar la quarantena». Haro també destaca la fidelitat dels negocis, tenint en compte que dels 35 que hi havia n'han repetit 29. A més, diu que hi ha hagut un equilibri entre els sectors representats, amb un repunt de la roba, que havia perdut pes.

La sorpresa d'enguany ha estat la bona rebuda que ha tingut l'exposició de vestits de núvia antics, que han muntat veïns de Camps i Fonollosa. De cara a l'any que ve «rumiarem què podem fer», diu Haro, per mirar de no perdre l'atractiu que donen activitats paral·leles com aquesta.