Manresa participa al 125è aniversari de l'assemblea de la Unió Catalanista a Balaguer

Els anys posteriors a l'aprovació de les Bases de Manresa, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la ciutat, el 1892, la Unió Catalanista va fer assemblees a Reus, el 1893, i a Balaguer, el 1894. Diumenge, la capital de la Noguera va celebrar l'acte de commemoració del 125è aniversari d'aquesta assemblea, que va incloure la inauguració de la plaça de la Unió Catalanista. En representació de Manresa, hi va assistir el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy.

Els representants de la Unió Catalanista, fa 125 anys, van decidir celebrar assemblees en ciutats rellevants d'arreu del país, però fora de les capitals provincials. Així, el 1892 es van reunir a Manresa, on van aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana (Bases de Manresa), i els anys posteriors a Reus i a Balaguer, que aleshores i ara és la segona ciutat més poblada de les comarques de Lleida.

Balaguer va celebrar el 125è aniversari de l'assemblea de la Unió Catalanista a la ciutat, amb la presència, en representació de Manresa, de Marc Aloy, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa. L'acte es va iniciar a la Paeria de Balaguer, amb una recreació històrica, a càrrec de diversos actors, de la reunió celebrada el 1894 i un recordatori dels acords que s'hi van prendre. Els actes van continuar amb una taula rodona, moderada pel Paer en Cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, amb l'historiador Josep Pich i els economistes David Ros i Ramon Morell.

Després de la taula rodona, es va batejar l'espai situat davant del Consell Comarcal de la Noguera com a Plaça de la Unió Catalanista. Aquest era un compromís que va agafar l'Ajuntament de Balaguer l'any 1894, i que no es va arribar a fer mai. Ara, 125 anys després la Paeria de Balaguer fa realitat aquella decisió municipal.

En el marc d'aquest acte, Marc Aloy va prendre la paraula per agrair la invitació de Balaguer i va afirmar que alguna de les reivindicacions dels representants de la Unió Catalanista "sonen ben actuals, malauradament semblen d'avui mateix". Marc Aloy va recordar que Manresa va celebrar l'aniversari de la commemoració de les Bases entre el 2017 i el 2018, però no va poder cloure aleshores per l'aplicació de l'article 155, i va tenir un record per als representants polítics i socials presos o exiliats, entre els quals el president Carles Puigdemont i la presidenta Carme Forcadell, que van presidir l'acte inaugural dels 125 anys a Manresa, el 2017.

L'Assemblea de Balaguer, després de les de Manresa i Reus, va ser presidida pel dramaturg Àngel Guimerà. En l'Assemblea de Balaguer es va discutir i aprovar el programa econòmic del regionalisme català. El principi fonamental d'aquell programa es basava en el dret de Catalunya a establir les contribucions i impostos de tota mena, amb independència de la resta de regions espanyoles i del poder central.

També es va fer èmfasi en la necessitat de regeneració de l'administració pública. Va ser a Balaguer on, per primera vegada, es va acceptar la substitució del terme "regionalisme" pel de "nacionalisme", a proposta de Pere Muntanyola, autor juntament amb Prat de la Riba, del Compendi de la Doctrina Catalanista.