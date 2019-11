Una setantena de jubilats es manifesten a Sant Domènec per unes pensions dignes

La concentració setmanal de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran a Manresa s'ha traslladat aquest matí de dilluns a la plaça Sant Domènec. Una setantena de jubilades i jubilats s'han trobat a la plaça Major i han fet el recorregut pel carrer de Sant Miquel i el del Born fins a Sant Domènec.

Han aprofitat el trajecte per distribuir entre els vianants centenars d'exemplars dels fulls de la convocatòria per a la manifestació del proper dissabte. A partir d'ara, han decidit anar amb una armilla groga per ser "els armilles grogues jubilats/des manresans".