Cent mil viatgers més al servei de bus entre Manresa i Barcelona en 3 anys

El nombre d'usuaris del servei de bus urbà que enllaça Manresa i Barcelona va cap amunt decididament i en tres anys ha crescut en gairebé cent mil viatgers, un 17%.

La línia de transport públic va ser utilitzada l'any 2016 per 573.426 viatgers i enguany acabarà l'any, segons l'estimació realitzada pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb 670.455. Entre un any i altre 97.029 de diferència, que és una quantitat molt significativa.

A més, les dades dels anys 2017 i 2018 mostren com la progressió es contínuament a l'alça.

Si el 2016 els viatgers van ser 573.426, el 2017 es van comptabilitzar 590.482 i el 2018, 629.832, per arribar enguany als ja esmentats 670.455.

Així, entre el 2017 i el 2016 hi ha un salt de 17.056 usuaris més; del 2017 al 2018, 39.350, i del 2018 al 2019, 40.623.

Entre els motius que impulsen l'increment de la utilització de l'autobús per desplaçar-se entre Manresa i Barcelona hi ha la posta en marxa a mitjans del 2018 del nou servei de Bus Exprés que va suposar passar de les 11 expedicions directes que hi havia de Manresa a Barcelona a 22 i, en sentit contrari, de 8 fins a 19.

Els nous directes permeten que els passatgers de Manresa no hagin de compartir tants trajectes amb els passatgers d'Olesa i Monistrol de Montserrat –que té trajectes complementaris amb tots dos destins– i, per tant, passar directament per la C-16 en el seu viatge d'anada o tornada de Barcelona i arribar en menys temps a la destinació.

Cal recordar que a final del 2016 Monbus es fa fer càrrec de l'explotació de la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona després que el Tribunal Suprem sentenciés que era l'empresa realment meritòria de l'adjudicació, donant la raó a una resolució anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El 2017 va ser un any ple d'incidències i queixes dels usuaris que denunciaven contínues irregularitats que van motivar la realització d'una auditoria sobre el servei.

La companyia va substituir l'UTE Bages Exprés, formada per les empreses Castellà, Julià i Alsina Graells, obeint una sentència del Suprem que considerava que Monbus havia guanyat el concurs i no Bages Exprés, i que va desautoritzar la Generalitat, que havia donat menys punts a Monbus en valorar que l'oferta econòmica que feia es basava en valors anormals i desproporcionats.