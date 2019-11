Manresa estrena el nou camí de la Salut de Viladordis

L'Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs que completen l'arranjament del camí de la Salut de Viladordis. L'actuació, amb un pressupost de 179.982 euros, ha suposat la millora d'aquest camí que uneix la carretera BV-1225 (carretera que uneix Manresa i el Pont de Vilomara) i el nucli de Viladordis passant pel santuari de la Salut de Viladordis. Amb aquesta actuació es dona resposta a una llarga reivindicació de veïns i veïnes de Viladordis.

Les obres han tingut una durada d'uns tres mesos durant els quals s'ha tallat al trànsit al camí, mantenint l'accés a les finques afectades d'acord amb les afectacions de cada fase.

Aquest matí ha tingut lloc l'acte de presentació, amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els regidors d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet. També hi ha assistit el president de l'associació de veïns de Viladordis, Josep Duocastella, tècnics municipals i representants de l'empresa que ha dut a terme les obres.

L'alcalde de Manresa s'ha felicitat per poder posar en servei el nou camí, que suposa una millora important per a Viladordis, després "d'un procés llarg, perquè no podem sempre fer les obres al ritme que demana la ciutadania". L'alcalde ha agraït la col·laboració de la Diputació de Barcelona en els treballs i ha manifestat la confiança de poder seguir fent obresper a la millora de la seguretat i les condicions de la xarxa de camins de la ciutat.

Al seu torn, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, ha explicat les característiques tècniques de la intervenció, que "ha estat relativament senzilla però de qualitat, amb la utilització de formigó amb un tractament que dona una aparença de camí rural, però que garanteix la seguretat". El regidor ha recordat que l'actuació ha modificat el traçat del camí en alguns trams, ha servit per fer un aparcament a la confluència amb la carretera del Pont de Vilomara, i "recull diverses necessitats i reivindicacions dels veïns de fa anys".

Precisament en nom de l'entitat veïnal, Josep Duocastella ha qualificat el dia d'avui "d'històric" perquè finalment es fa realitat la reforma d'aquest camí, que dona servei a deu masies i forma part de la ruta ignasiana. Duocastella ha afirmat que al camí hi ha força trànsit, i per això "avui veiem amb alegria que finalment ja està pavimentat, amb una obra de qualitat i ben feta. Agraïm també l'aparcament que serveix de punt de partida de moltes excursions per la zona". També ha aprofitat per demanar que es facin actuacions similars en altres camins, com el del raval o el Grau.

Actuacions en dues fases



L'any 2015 ja es va fer una primera actuació d'arranjament en un tram de 270 metres d'aquest camí. Elstreballs realitzats aquestes darreres setmanes han consistit en l'arranjament de dos nous trams, de 246 i 484 metres de longitud. Per tant, un cop acabades les obres, s'ha arranjat el quilòmetre de camí que quedava per pavimentar entre el santuari de la Salut i la carretera del Pont de Vilomara.

Els treballs s'han centrat en corregir les deficiències estructurals d'alguns trams dels murs de contenció de la base del camí, en completar el ferm mitjançant un paviment format per una llosa de formigó tractada a l'àcid que en garanteix la seva durabilitat, en resol els costos del seu manteniment i en garanteix la integració en l'entorn rural.

A la zona de l'embocadura del camí a tocar de la carretera del Pont de Vilomara, el projecte ha inclòs la instal·lació d'una àrea d'aparcament de vehicles envoltada de motes de terra per millorar-ne la seva integració en l'entorn.

L'actuació responia a la necessitat de resoldre les deficiències estructurals d'alguns trams dels murs de pedra que suporta la base del camí, les deficiències de drenatge que provocaven l'aparició constant de sots al ferm; i els xaragalls i l'erosió ràpida i continuada del ferm que es produeix en els trams amb més pendent.

Els treballs han inclòs el reperfilat de trams del camí que ho necessiten, l'estesa i piconatge de 8 centímetres de mitjana de tot-u reciclat i l'execució d'un paviment de formigó de 18cm de gruix amb malla d'acer electrosoldada.

Durant les obres també s'han reconstruït d'algunes parts dels murs de pedra esfondrats que aguanten el camí, s'han plantat quatre alzines (Quercusilexilex), i s'han sembrat motes de terra de l'entorn de l'aparcament, així s'han col·locat de senyals d'orientació geogràfica de la xarxa de camins.

L'execució del projecte, prevista en el pressupost d'enguany, compta amb unes aportacions de la Diputació de Barcelona de 126.675'82 euros.